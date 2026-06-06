Organspenden
Zahl der Organspender in Rheinland-Pfalz steigt
Organspendeausweis
Wer sich dafür entscheidet, Organspender zu werden, kann dies mit einem Ausweis dokumentieren. (Archivbild)
Michael Kappeler. DPA

67 gespendete Organe in fünf Monaten: Rheinland-Pfalz meldet auch mehr Spender, bleibt aber unter dem Bundesdurchschnitt.

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Frankfurt/Mainz (dpa/lrs) – In Rheinland-Pfalz ist die Zahl der Organspender in den ersten fünf Monaten des Jahres gestiegen. Wie die Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO) zum Tag der Organspende an diesem Samstag mitteilte, wurden von Januar bis Mai 19 Organspender in dem Bundesland registriert und damit 3 mehr als im entsprechenden Vorjahreszeitraum.

Erfasst sind in der Statistik nur Spender, denen nach ihrem Tod ein oder mehrere Organe in einer der Kliniken in dem Bundesland entnommen wurden, die dann bundesweit oder auch im Ausland transplantiert wurden. Gespendet wurden in Rheinland-Pfalz in den ersten fünf Monaten 67 Organe, 18 mehr als von Januar bis Mai 2025.

Rheinland-Pfalz kommt im bundesweiten Vergleich auf 11,1 Spender pro eine Million Einwohner. Bundesweit liegt dieser Wert bei 13,1.

© dpa-infocom, dpa:260606-930-181087/1

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Gesundheit

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