Truck-Grand-Prix in der Eifel Renn-Trucks erobern den Nürburgring – und nicht nur sie Anke Mersmann 07.06.2026, 06:00 Uhr

i Beim Truck-Grand-Prix am Nürburgring drehen nicht nur die Renn-Trucks ihre Runde. Es finden noch weitere Rennserien statt. Thomas Frey. picture alliance/dpa

1000 PS, tonnenschwere Maschinen und spannende Rennen: Mitte Juli treffen mehr als 40 Renntrucks am Nürburgring aufeinander. Doch nicht nur Trucks geben Gas – das Wochenende hat noch mehr zu bieten.

Mit mehr als 1000 PS unter der Haube sind Renntrucks leistungsstärker als viele Formel-1-Autos. Letztere liefern sich auf dem Nürburgring zwar seit einer Weile keine Rennen mehr – dafür drehen die Trucks Mitte Juli in der Eifel wieder richtig auf. Mehr als 40 von ihnen gehen beim 40.







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