1000 PS, tonnenschwere Maschinen und spannende Rennen: Mitte Juli treffen mehr als 40 Renntrucks am Nürburgring aufeinander. Doch nicht nur Trucks geben Gas – das Wochenende hat noch mehr zu bieten.
Lesezeit 2 Minuten
Mit mehr als 1000 PS unter der Haube sind Renntrucks leistungsstärker als viele Formel-1-Autos. Letztere liefern sich auf dem Nürburgring zwar seit einer Weile keine Rennen mehr – dafür drehen die Trucks Mitte Juli in der Eifel wieder richtig auf. Mehr als 40 von ihnen gehen beim 40.