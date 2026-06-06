Shirt-Contest-Siegerin
Mariia Isangulova: Ein bisschen VIP bei Rock am Ring
Mariia Isangulova zeigt sich auf dem Festivalgelände - natürlich - mit dem von ihr designten Community-Shirt.
Mariia Isangulova zeigt sich auf dem Festivalgelände - natürlich - mit dem von ihr designten Community-Shirt.
Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Das Erscheinungsbild bei Rock am Ring prägt Mariia Isangulova in diesem Jahr ganz maßgeblich. Schließlich hat sie das tausendfach getragene Community-Shirt designt. Was sie als (un-)erkannter Promi beim Festival erlebt, hat sie uns erzählt.

Lesezeit 3 Minuten
Ziemlich genau drei Monate ist es nun her, dass Mariia Isangulova mit ihrem Entwurf beim Community-Shirt-Contest von Rock am Ring triumphierte. Mit ihrem Design einer in Rot gehaltenen Motte, die ihre stattlichen Flügel vor einem grellen Lichtkegel ausbreitet, ließ sie die Konkurrenz seinerzeit hinter sich – und ergatterte damit neben VIP-Tickets auch eine exklusive Backstage-Führung auf der aktuellen Ausgabe des Festivals.

Ressort und Schlagwörter

KulturRock am Ring

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