Das Festival in der Rückschau Rock am Ring: Wie eine schrecklich große Familie Stefan Schalles 07.06.2026, 21:00 Uhr

i Ein Bild mit Wiedererkennungswert, das zugleich viel über den besonderen Geist bei Rock am Ring aussagt. Friedlich und ausgelassen feiern Zehntausende Menschen gemeinsam den Ausnahmezustand - in diesem Fall während des Auftritts von Linkin Park am Freitag. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Von Papa Roach im Helikopter über Marteria in der Menge bis hin zu Hobby-Horsing in Ekstase bot das Festival auch diesmal wieder viele erinnerungswürdige Momente – trotz kleinerer Abzüge in der B-Note. Wir lassen Ausgabe 41 noch mal Revue passieren.

Rock am Ring ist, wenn Jesus und Superman inmitten des Trubels entspannt vor der Hauptbühne plauschen. Oder wenn erwachsene Menschen, kurz nach der allmorgendlichen Biermesse, mit ihren Steckenpferden beim Hobby-Horsing um Jurypunkte wetteifern. Oder wenn sich am brüchigen Dosenaltar auf dem Zeltplatz freudetrunken das Ja-Wort gegeben wird.







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