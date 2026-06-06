Turnier auf dem Campingplatz Hobby-Horsing bei Rock am Ring: Ran ans Steckenpferd Kim Fauss

Hannah Klein 06.06.2026, 19:33 Uhr

i Hobby-Horsing ist wohl beliebt bei Rock am Ring: Das Turnier auf einem Weg in der Mitte der Campingplätze C1, C2 und C3 lockt viele Zuschauer an. Und Teilnehmer: 16 Ringrocker reiten mit und haben dabei jede Menge Spaß. Hannah Klein

Auf die Pferde, fertig, los! Das Hobby-Horsing-Turnier gehört definitiv zu einer der vielen skurrilen Ideen, die auf den Campingplätzen von Rock am Ring so entstehen. Unsere Reporterin wagt den Selbstversuch – und schnappt sich ein „Dressurpferd“.

Rammhuf, Flecki und Antifuri stehen parat. Es sind nur noch wenige Minuten. Dann beginnt ihre große Show. Noch sind bei den Dressurpferden keine Anzeichen von Aufregung zu spüren. Karotten gibt’s für sie zur Stärkung. Die Reste liegen überall verteilt auf dem Boden.







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