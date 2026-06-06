Auf die Pferde, fertig, los! Das Hobby-Horsing-Turnier gehört definitiv zu einer der vielen skurrilen Ideen, die auf den Campingplätzen von Rock am Ring so entstehen. Unsere Reporterin wagt den Selbstversuch – und schnappt sich ein „Dressurpferd“.
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Rammhuf, Flecki und Antifuri stehen parat. Es sind nur noch wenige Minuten. Dann beginnt ihre große Show. Noch sind bei den Dressurpferden keine Anzeichen von Aufregung zu spüren. Karotten gibt’s für sie zur Stärkung. Die Reste liegen überall verteilt auf dem Boden.