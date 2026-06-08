Neuer Gesetzentwurf 
Gibt es bald weniger Kieferorthopäden in RLP? 
Ein neuer Gesetzentwurf könnte die kieferorthopädische Versorgung in Rheinland-Pfalz verschlechtern.
Ein neuer Gesetzentwurf könnte die kieferorthopädische Versorgung in Rheinland-Pfalz verschlechtern.
Rolf Vennenbernd. picture alliance/dpa

Ein neuer Gesetzentwurf könnte die kieferorthopädische Versorgung in Rheinland-Pfalz verschlechtern. Drohende Engpässe und wirtschaftliche Probleme zeichnen sich ab. Welche Folgen hat das für Patienten und Praxen?

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Viele Eltern kennen das Problem: Nach der Untersuchung empfiehlt der Zahnarzt eine kieferorthopädische Behandlung – doch einen Termin zu bekommen, ist oft schwierig. In vielen Praxen gibt es Wartelisten, gerade im ländlichen Raum sind in einem Flächenland wie Rheinland-Pfalz zudem längere Anfahrten erforderlich.

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Rheinland-PfalzGesundheit

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