Ein neuer Gesetzentwurf könnte die kieferorthopädische Versorgung in Rheinland-Pfalz verschlechtern. Drohende Engpässe und wirtschaftliche Probleme zeichnen sich ab. Welche Folgen hat das für Patienten und Praxen?
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Viele Eltern kennen das Problem: Nach der Untersuchung empfiehlt der Zahnarzt eine kieferorthopädische Behandlung – doch einen Termin zu bekommen, ist oft schwierig. In vielen Praxen gibt es Wartelisten, gerade im ländlichen Raum sind in einem Flächenland wie Rheinland-Pfalz zudem längere Anfahrten erforderlich.