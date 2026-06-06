Ministerien neu zugeschnitten
Wer kümmert sich jetzt um die Mittelrheinbrücke?
Achim Schwickert ist der neue Verkehrsminister im Land und damit auch verantwortlich für die Mittelrheinbrücke.
Achim Schwickert ist der neue Verkehrsminister im Land und damit auch verantwortlich für die Mittelrheinbrücke.
Markus Eschenauer

Die Mittelrheinbrücke wird seit Jahrzehnten diskutiert und durch viele Hände gereicht. Ihre konkrete Umsetzung ist noch nicht in Sicht, aber ein neues Ministerium, das für das Großprojekt am Mittelrhein nun zuständig ist. 

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Mit der Landtagswahl kam ein neuer Zuschnitt der Ministerien. Das hat auch Konsequenzen für Großprojekte in der Region wie die Mittelrheinbrücke. Bisher lag die Verantwortung für das millionenschwere Infrastrukturprojekt bei Daniela Schmitt (FDP), die 2021 bis 2026 das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau führte.

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Rheinland-PfalzPolitik

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