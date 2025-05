Saarbrücken (dpa/lrs) – Im Jahr 2024 hat der Blitz im Saarland seltener eingeschlagen als im Vorjahr. Insgesamt registrierte der Blitz-Informationsdienst Aldis/Blids im vergangenen Jahr 1.214 Blitze im Land – fast 200 weniger als 2023.

Die meisten Blitze schlugen demnach mit 0,56 Blitzen pro Quadratkilometer im Landkreis Merzig-Wadern ein. Im Raum Saarbrücken betrug die Dichte 0,54 und im Landkreis Saarlouis 0,53. Am seltensten wurden die Menschen im Landkreis Neunkirchen von Blitzen aufgeschreckt (0,28).

Höchste Blitzdichte in einem Stadtstaat

Deutsche Blitzhauptstadt war Rosenheim, das seinen Titel aus dem Vorjahr mit 2,98 Blitzen pro Quadratkilometer im Gesamtjahr 2024 mit großem Abstand verteidigte. Am seltensten von Blitzen aufgeschreckt wurde man dagegen in Bayreuth mit einer Blitzdichte von 0,11 und Pforzheim (Stadt) mit 0,12.

Deutschlandweit schlug im vergangenen Jahr 209.619 Mal der Blitz ein. Mehr als jeder vierte Blitz traf Bayern (56.664). Platz zwei ging an Niedersachsen mit 27.206 Blitzen vor Baden-Württemberg mit 22.464 und Nordrhein-Westfalen mit 19.734. Die höchste Blitzdichte unter den Bundesländern weist allerdings Hamburg auf – dafür reichten im Stadtstaat allerdings schon 702 Einschläge.

Die von Aldis/Blids erhobenen Zahlen unterscheiden sich von anderen Blitzstatistiken, die daher zu anderen Ergebnissen kommen. In der Statistik zählen nur Erdblitze – also tatsächliche Einschläge und keine Entladungen in den Wolken.