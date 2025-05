Die Stimmung ist schlecht, dabei gibt es so einiges, was in der deutschen Wirtschaft gut läuft, analysiert Gastautorin Nadine Kammerlander. Egal, ob starker Mittelstand oder wachsende Gründerszene, Deutschland solle sich auf seine Stärken besinnen.

Mehr als die Hälfte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer halten laut einer Ernst-&-Young-Studie von 2025 den Standort Deutschland nicht für zukunftsfähig. Diese Einstellung spiegelt sich auch in den sozialen Medien wider. Kaum ein Tag vergeht, an dem nicht eine Unternehmerin oder ein Manager auf LinkedIn postet: „Früher hat man uns hier bewundert, jetzt lacht man hinter vorgehaltener Hand über den Wirtschaftsstandort Deutschland.“

Natürlich sind viele Probleme nicht von der Hand zu weisen. Dennoch ist das ein guter Zeitpunkt, um einmal innezuhalten und sich auf die Stärken zu konzentrieren. Und es lassen sich derzeit einige identifizieren: unsere Unternehmensstruktur, unsere anpackenden Gründer und die Technologien, die in Deutschland entwickelt werden.

1 Wir haben noch immer eine hohe Anzahl sehr leistungsstarker mittelständischer Unternehmen, welche tagein tagaus mit ihren etablierten Produkten einen wertvollen Beitrag leisten. Über Jahre wurden Prozesse und Produkte optimiert. Viele gut ausgebildete und motivierte Mitarbeitende sorgen dafür, dass der Laden trotz möglicher Herausforderungen weiterläuft. Und an der Spitze stehen häufig junge Menschen, die oft motivierter und besser ausgebildet sind als die aus der Vorgängergeneration.

2 Die Anzahl der Gründungen stieg im Jahr 2024 laut Institut für Mittelstandsforschung wieder deutlich an. Weder die Bürokratie noch das fehlende Wachstumskapital machen es Menschen in Deutschland leicht, zu gründen. Dennoch wagen immer mehr Menschen den Schritt. In der Vergangenheit haben wir gesehen, dass viele Gründer sich mit ihren Start-ups lieber in den USA ansiedelten. So verstörend die Entwicklungen jenseits des Großen Teiches aktuell sind – sie könnten durchaus dazu beitragen, Talente wieder in Europa zu halten oder diese sogar zurückzubringen.

3 Oft blicken wir gebannt ins Ausland, was anscheinend alles technologisch möglich ist. Dabei übersehen wir die herausragenden Entwicklungen im eigenen Land. Das DESY in Hamburg ist beispielsweise ein weltweit angesehenes Physik-Institut, das nicht nur Grundlagenforschung betreibt, sondern auch das Potenzial hat, die Medizinforschung einen riesigen Schritt voranzubringen. Etwas näher an Koblenz befindet sich das Fraunhofer Institut für Künstliche Intelligenz. Dieses hat, von der breiten Öffentlichkeit unbemerkt, eine künstliche Intelligenz entwickelt, die sich vor der internationalen Konkurrenz nicht verstecken muss. Aus den Arbeiten dieses Instituts wiederum ergeben sich Dutzende Anwendungsfelder für die Industrie.

Was dem Wirtschaftsstandort Deutschland fehlt

Der Wirtschaftsstandort Deutschland hat also weiterhin viele Stärken. Was fehlt? Zum einen sollten wir uns dieser Stärken wieder bewusster werden und sie in den Vordergrund stellen. Wir sollten Erfolgsgeschichten von Gründern erzählen und jungen Menschen Mut zu diesem Schritt machen. Auch die Technologiestärke sollten wir weiter in das Bewusstsein stellen. Zum anderen müssen wir aber diese drei Gruppen weiter vernetzen.

Oft sprechen die Gründer untereinander, beispielsweise in ihren Open Work Spaces oder den darin stattfindenden Events. Die Unternehmer sind in Verbänden organisiert und treffen sich immer wieder bei den gleichen Veranstaltungen. Und die Technologieinstitute sind in ihrem ganz eigenen Kosmos vernetzt. Hamburg ist vor einer Weile den Weg gegangen, in Bahrenfeld ein zentrales Ökosystem aufzubauen, das alle vernetzt. An der TU München in Bayern existiert so ein Konzept schon länger. Dadurch gelingt es, von Technologien zu Gründungsideen zu kommen und diese mit der Unterstützung der Wirtschaft umzusetzen. In Koblenz haben wir hier noch durchaus Potenzial, von vielen kleinteiligen Aktivitäten zu einem echten Ökosystem in der Region zu gelangen.

Zur Person

Nadine Kammerlander ist seit 2015 Professorin an der WHU – Otto Beisheim School of Management in Vallendar. Mehrere Jahre arbeitete sie bei McKinsey & Company und beriet internationale Unternehmen der Automobil- und Halbleiterbranche in Produktentwicklungsprojekten, vor allem in den USA und Mexiko. In Lehre und Forschung beschäftigt sie sich mit den Themen Innovation, Mitarbeiter und Governance in Familienunternehmen und Family Offices. Sie ist Mitglied der Forschergruppe zur Überarbeitung der Nachhaltigkeitsstrategie Rheinland-Pfalz. red