159 Schummelversuche gab es 2025 bei theoretischen Führerscheinprüfungen in Rheinland-Pfalz – der Tüv-Verband spricht von professionell organisierten Methoden. Welche Betrugsmaschen werden genutzt?

Berlin/Mainz (dpa/lrs) – Die Zahl der Täuschungsversuche bei den theoretischen Führerscheinprüfungen ist in Rheinland-Pfalz im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Aufgedeckt wurden 159 Fälle, im Jahr zuvor waren es 123, wie aus Zahlen des Tüv-Verbands hervorgeht. Deutschlandweit wurden 4.239 derartige Betrugsfälle registriert.

«Die aktuellen Zahlen zeigen, dass sich der Prüfungsbetrug nach einem starken Anstieg in den Vorjahren auf einem hohen Niveau stabilisiert», sagte Fani Zaneta vom Tüv-Verband. Zugleich gebe es vermutlich ein großes Dunkelfeld, da nur ein Teil der Täuschungen entdeckt werde.

Hightech trifft auf alte Schule

Auffällig ist der Einsatz technischer Hilfsmittel: In mehr als jedem dritten Fall in Deutschland (36 Prozent) kamen den Angaben zufolge etwa Mini-Kameras oder kaum sichtbare Ohrhörer zum Einsatz. Auch Doppelgänger sind keine Seltenheit: In weiteren Fällen legten sogenannte Stellvertreter die Prüfung ab. Insgesamt sei inzwischen gut jeder zweite Betrugsversuch (52 Prozent) professionell organisiert, so der Tüv-Verband.

Oftmals seien weitere Personen involviert, die den Prüfling «technisch unterstützen, aus der Ferne Lösungen übermitteln oder sich als Fahrschüler ausgeben», so Zaneta. Dafür sei auch entsprechendes technisches Know-how notwendig, um bestimmte Betrugsmaschen durchführen zu können.

TÜV-Verband: Führerscheinprüfung: Zahl der Täuschungsversuche steigt leicht an