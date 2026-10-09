Es ist ein umkämpftes Duell auf der Ostalb - und für Heidenheims Kapitän Mainka zwischenzeitlich auch ein schmerzhaftes. Einen Sieger gibt es zwischen dem FCH und Kaiserslautern aber nicht.

Heidenheim (dpa) – Der 1. FC Heidenheim und der 1. FC Kaiserslautern haben sich in einem umkämpften Topspiel der 2. Fußball-Bundesliga 0:0 getrennt. In der Tabelle rückten die Pfälzer damit zumindest bis Samstag direkt an die drittplatzierten Schwaben heran. An ihre überwiegend guten Leistungen vor der Länderspielpause konnten beide Teams auf der Ostalb aber nicht anknüpfen.

Zwingende Chancen gab es nur selten. Ein abgefälschter Schuss von Kaiserslauterns Semih Sahin flog an die Latte (9. Minute), ein Fallrückzieher von Heidenheims Julian Niehues oben auf das Tornetz (33.). FCK-Kapitän Marlon Ritter scheiterte per Freistoß an Schlussmann Thomas Dähne (45.+2).

Spannung erst in der Schlussphase

Heidenheims Abwehrchef Patrick Mainka rauschte zwischenzeitlich mit dem Fuß in Gegenspieler Fabian Kunze hinein und blieb zunächst liegen (30.). Der 31-Jährige konnte vor 15.000 Zuschauern aber doch weitermachen.

Im zweiten Durchgang wurde ein Tor von Kaiserslauterns Ibrahim Kanaté wegen Abseits zurecht nicht gegeben (72.). In der Schlussphase erhöhten beide Teams noch mal die Schlagzahl, einen Treffer gab es aber nicht mehr.