Nach der Wahlniederlage bei der Landtagswahl muss sich die rheinland-pfälzische SPD neu sortieren. Ex-Ministerpräsident Alexander Schweitzer dürfte eine prägende Rolle spielen. Womöglich aber nur für den Übergang – und dann?
Lesezeit 5 Minuten
Vor gut einem halben Jahr schien Alexander Schweitzers politische Karriere jäh zu enden. Mit ihm als Spitzenkandidat fuhr seine Partei das schlechteste Wahlergebnis in der Geschichte ein. Die SPD verlor die Staatskanzlei nach mehr als drei Jahrzehnten an die CDU.