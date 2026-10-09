Rätselraten bei RLP-Genossen Wer wird neuer Landes-SPD-Chef – und für wie lange? Bastian Hauck

Sebastian Stein 09.10.2026, 16:00 Uhr

i Nach den abgeschlossenen Koalitionsverhandlungen mit der CDU im Frühjahr übernahm Alexander Schweitzer kommissarisch den Parteivorsitz, außerdem wurde er zum Vorsitzenden der Landtagsfraktion gewählt. Aber wie geht es in Zukunft für die Landes-SPD und Schweitzer weiter? Andreas Arnold/dpa

Nach der Wahlniederlage bei der Landtagswahl muss sich die rheinland-pfälzische SPD neu sortieren. Ex-Ministerpräsident Alexander Schweitzer dürfte eine prägende Rolle spielen. Womöglich aber nur für den Übergang – und dann?

Vor gut einem halben Jahr schien Alexander Schweitzers politische Karriere jäh zu enden. Mit ihm als Spitzenkandidat fuhr seine Partei das schlechteste Wahlergebnis in der Geschichte ein. Die SPD verlor die Staatskanzlei nach mehr als drei Jahrzehnten an die CDU.







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