Rhein-Zeitung exklusiv RLP-SPD verschiebt den für Dezember geplanten Parteitag Bastian Hauck

Sebastian Stein 09.10.2026, 15:19 Uhr

i Eigentlich wollten die Genossen Ende des Jahres offiziell über einen neuen rheinland-pfälzischen Vorsitzenden abstimmen. Daraus wird nun aber nichts. Andreas Arnold/dpa

Die rheinland-pfälzische SPD wählt dieses Jahr keinen neuen Parteichef mehr. Stattdessen soll die Partei erst 2027 über einen Nachfolger für Sabine Bätzing-Lichtenthäler entscheiden.

Seit Mitte Mai hat die rheinland-pfälzische SPD keinen gewählten Parteichef mehr. Die nun Ex-Vorsitzende Sabine Bätzing-Lichtenthäler hatte damals ihren Rücktritt erklärt, weil sie Arbeits- und Sozialministerin und stellvertretende Ministerpräsidentin in der neuen Landesregierung von Ministerpräsident Gordon Schnieder (CDU) wurde.







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