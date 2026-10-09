Klaus-Peter Wolf ausgezeichnet Ein bisschen Westerwald beim Martha-Saalfeld-Preis 09.10.2026, 16:49 Uhr

i Ist heute in Norden in Ostfriesland – und auf der „Spiegel“-Bestsellerliste – zu Hause, lebte 20 Jahre lang jedoch auch im Westerwald: der diesjährige Martha-Saalfeld-Preisträger Klaus-Peter Wolf. Wolfgang Wessling

Vom Status als Bestsellerautor war Klaus-Peter Wolf zwar noch ein gutes Stück entfernt, als er in den 80ern in der Nähe von Altenkirchen lebte, doch mit der Region bleibt er bis heute eng verbunden. Nun erhält er den begehrten Martha-Saalfeld-Preis.

Klaus-Peter Wolf darf sich in diesem Jahr gleich über zwei literarische Auszeichnungen freuen: Der Erfolgsautor, der 20 Jahre lang in der Nähe von Altenkirchen im Westerwald lebte, erhält im November zunächst den Krimipreis Niederlausitzer Wolf; im Dezember nimmt er dann zudem auch den renommierten Martha-Saalfeld-Preis entgegen, den das Land Rheinland-Pfalz jährlich in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Kultur- und Wissensdialog der Universität ...







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