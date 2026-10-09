Wiesn auf rheinland-pfälzisch
Oktoberfest am Hahn: Abheben in Dirndl und Lederhose
Mehr als 3000 Besucherinnen und Besucher passen in das Festzelt des Hunsrücker Oktoberfests am Flughafen Hahn: ein Bollwerk zünf
Mehr als 3000 Besucherinnen und Besucher passen in das Festzelt des Hunsrücker Oktoberfests am Flughafen Hahn: ein Bollwerk zünftiger Wiesn-Stimmung.
Gernot Weirich Fotomania

Das Oktoberfest ist Bayerns Top-Exportprodukt und auch in Rheinland-Pfalz sehr erfolgreich. Die Absage in Mainz tut der Gaudi am Hunsrück-Flughafen Hahn keinen Abbruch. Nichts wie hinein ins Spektakel mit Veranstalter Sebastian Bodensteiner.     

Lesezeit 6 Minuten
In Mainz wurde der Start des Oktoberfestes kurzfristig abgesagt, dafür geht’s auf der Hunsrücker Wiesn rund: Bis 7. November werden vermutlich wieder rund 30.000 Menschen zum Oktoberfest am Flughafen Hahn strömen. Vielleicht noch mehr? Unternehmer Sebastian Bodensteiner (43) aus Traben-Trarbach (Landkreis Bernkastel-Wittlich) ist optimistisch.
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