Durch neue, strengere Vorgaben ist die Bekämpfung von Ratten komplexer geworden, auch in Rheinland-Pfalz. Dabei kann jeder von uns einiges tun, um Rattenplagen vorzubeugen. Praktische Ratschläge eines Experten.
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Ratten sind für die meisten Menschen eklig, in der Regel will keiner die Nager im Haus oder in der Umgebung haben. Neueste behördliche Vorgaben erschweren die Bekämpfung der Schädlinge, Kammerjäger dürfen Giftköder jetzt nur noch bei akutem Befall einsetzen, was die Sache in der Summe komplexer und vor allem teurer macht.