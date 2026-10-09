Schädlinge in Rheinland-Pfalz
Ratten: Was jeder tun kann, um eine Plage zu verhindern
Hilfe, eine Ratte! Eklig! So reagieren wohl die meisten Menschen, wenn sie einen der zumeist unbeliebten Nager erblicken – erst
Hilfe, eine Ratte! Eklig! So reagieren wohl die meisten Menschen, wenn sie einen der zumeist unbeliebten Nager erblicken – erst recht auf dem eigenen Grundstück. Dabei gibt es viele Dinge, die man tun kann, um Ratten gar nicht erst anzulocken.
Bernd von Jutrczenka/dpa. picture alliance/dpa

Durch neue, strengere Vorgaben ist die Bekämpfung von Ratten komplexer geworden, auch in Rheinland-Pfalz. Dabei kann jeder von uns einiges tun, um Rattenplagen vorzubeugen. Praktische Ratschläge eines Experten.

Lesezeit 3 Minuten
Ratten sind für die meisten Menschen eklig, in der Regel will keiner die Nager im Haus oder in der Umgebung haben. Neueste behördliche Vorgaben erschweren die Bekämpfung der Schädlinge, Kammerjäger dürfen Giftköder jetzt nur noch bei akutem Befall einsetzen, was die Sache in der Summe komplexer und vor allem teurer macht.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Rheinland-PfalzUmwelt

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten