2028 soll auf der Bahnstrecke links des Rheins nur der Abschnitt Köln und Koblenz saniert werden, der Abschnitt zwischen Koblenz und Mainz soll später folgen. Gleichwohl will man nicht völlig untätig auf der Strecke bleiben, auch wegen der Buga 2029.
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Eine deutliche Änderung gibt es in der geplanten Korridorsanierung der linken Rheinseite: Während der nördliche Abschnitt zwischen Köln und Koblenz wie geplant 2028 unter Vollsperrung generalsaniert wird, wird der südliche Teil zwischen Koblenz und Mainz erst später als geplant ertüchtigt.