Baufällige Bahnstrecke
Bahn will linke Rheinseite 2028 nur teilweise sanieren
2028 wird nur ein Teil der linken Rheinstrecke zwischen Köln und Mainz saniert. Wann der Abschnitt Koblenz-Mainz folgt, bleibt o
2028 wird nur ein Teil der linken Rheinstrecke zwischen Köln und Mainz saniert. Wann der Abschnitt Koblenz-Mainz folgt, bleibt offen.
Armin Weigel. picture alliance/dpa

2028 soll auf der Bahnstrecke links des Rheins nur der Abschnitt Köln und Koblenz saniert werden, der Abschnitt zwischen Koblenz und Mainz soll später folgen. Gleichwohl will man nicht völlig untätig auf der Strecke bleiben, auch wegen der Buga 2029.

Lesezeit 3 Minuten
Eine deutliche Änderung gibt es in der geplanten Korridorsanierung der linken Rheinseite: Während der nördliche Abschnitt zwischen Köln und Koblenz wie geplant 2028 unter Vollsperrung generalsaniert wird, wird der südliche Teil zwischen Koblenz und Mainz erst später als geplant ertüchtigt.
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