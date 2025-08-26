Mainz (dpa/lrs) – «Don’t Look Back In Anger» (Kein Blick zurück im Zorn): Zur Gefühlslage von Alexander Schweitzer könnte der Songtitel von Oasis gut passen. Für die laufende Tournee der Britpop-Band hatte der rheinland-pfälzische Ministerpräsident zwar keine Tickets bekommen – die zerstrittenen Musikerbrüder Liam und Noel Gallagher hatten sich überraschend für Konzerte etwa im Londoner Wembley-Stadion zusammengerauft.

Doch statt Trübsal zu blasen, sagte Schweitzer der Deutschen Presse-Agentur, tröste er sich mit einem kulturlastigen Sommer – etwa mit den Nibelungen-Festspielen in Worms und dem Filmfestival in Ludwigshafen. «Sodass der Schmerz am Ende überschaubar bleibt.»

Hoffnung auf ein Ticket bleibt

Allerdings gibt sich der SPD-Politiker nicht geschlagen – im Gegenteil: «Stand jetzt sind die Gallagher-Brüder ja nicht wieder zerstritten», sagte Schweitzer augenzwinkernd. Das allein sei fast ein Wunder. «Sie treten noch auf – deshalb ist meine Hoffnung größer geworden, dass sie die Tour fortsetzen», betonte der 51-Jährige. Damit steige auch seine Zuversicht. «Irgendwann klappt es bestimmt mit einer Karte.» Ganz wie Oasis singen: «Maybe» – möglicherweise.