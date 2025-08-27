Für einen Paukenschlag zum neuen Schuljahr hat Bildungsminister Sven Teuber (SPD) gesorgt, indem er unangekündigte Tests verbot. Scharfe Kritik gibt es unter anderem vom Hauptpersonalrat, der sich rechtliche Schritte vorbehält. Wie Teuber reagiert.

Nur wenige Tage nach Schulbeginn sorgt ein Beschluss des rheinland-pfälzischen Bildungsministeriums für Aufruhr: Unangekündigte Leistungsüberprüfungen sollen künftig verboten sein. Für diesen Schritt von Bildungsminister Sven Teuber (SPD) gab es Lob, etwa von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft sowie vom Verband für Bildung und Erziehung (VBE). Es hagelte aber auch Kritik, und zwar von der oppositionellen CDU wie vom Philologenverband. Und jetzt besonders scharf vom Hauptpersonalrat (HPR) für die staatlichen Lehrkräfte an Gymnasien und Kollegs beim Ministerium für Bildung.

Das Gremium, das die Interessen der Lehrkräfte vertritt, wirft dem Ministerium vor, die Entscheidung ohne ausreichende Beteiligung des Personalrats getroffen zu haben. Man behalte sich vor, die vollständige Rücknahme des Beschlusses zu fordern – notfalls auch gerichtlich. Zudem gebe es diverse rechtliche und praktische Unklarheiten, heißt es in einem von der Vorsitzenden des Hauptpersonalrats gezeichneten Brief, Cornelia Schwartz. Sie ist zugleich Vorsitzende des Philologenverbandes. Dieser fordert in einer aktuellen Mitteilung von Dienstag eine sachliche, differenzierte Debatte: Der Verband warnt vor populistischen Pauschalurteilen wie dem durch unangekündigte Tests „traumatisierenden Lehrer“ und betont, dass die Mehrheit der Lehrkräfte verantwortungsvoll und pädagogisch engagiert arbeite.

Was ist der Hauptpersonalrat?

Der Hauptpersonalrat Gymnasien und Kollegs ist die gewählte Interessenvertretung der Lehrkräfte in Rheinland-Pfalz. Seine Aufgaben sind im Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG) geregelt: Er vertritt die Beschäftigten in dienstlichen Angelegenheiten, wirkt bei Entscheidungen mit, die Arbeitsbedingungen betreffen, und hat das Recht, bei Verstößen gegen Beteiligungsrechte sogar gerichtlich vorzugehen. „Unsere Aufgabe ist es, die Rechte der Lehrkräfte zu wahren und eine faire Zusammenarbeit mit dem Ministerium sicherzustellen“, erklärt Cornelia Schwartz. Doch genau diese Zusammenarbeit sieht der Rat aktuell als gestört an.

Kritik an Kommunikation und Inhalten

Der Beschluss des Ministeriums, unangekündigte Tests zu verbieten, erreichte die Schulen am ersten Schultag – und das erst um 8.27 Uhr, als viele Lehrkräfte bereits im Unterricht waren. „Eine Mitteilung zu diesem Zeitpunkt kommt zu spät“, moniert der HPR. Schulleitungen hätten keine Chance gehabt, die neue Regelung vorab mit dem Kollegium zu besprechen. „Eine Rund-um-die-Uhr-Erreichbarkeit widerspricht arbeitsrechtlichen Prinzipien“, betont der HPR und fordert eine Dienstvereinbarung zur „digitalen Hygiene“.

Doch nicht nur der Zeitpunkt, auch die Art der Umsetzung sorgt für Unmut, schreibt Cornelia Schwartz. Der HPR wurde erst fast zeitgleich mit den Schulleitungen informiert – obwohl das Gesetz eine rechtzeitige, umfassende Unterrichtung vorschreibt. Die Vorsitzende verweist hier auf Paragraf 67 im LPersVG. „Vertrauensvolle Zusammenarbeit sieht anders aus“, sagt Schwartz.

Bereits in einem früheren Gespräch habe sie Minister Teuber vor einem Verbot gewarnt. Doch statt den Hauptpersonalrat einzubinden, habe der Minister den Beschluss „einfach durchgezogen“. Direkt an Teuber gewandt, wirft Schwartz dem Bildungsminister vor: „Die Schulwelt würde sich, wenn Ihre Vorstellungen durchgesetzt werden, komplett vom Leistungsgedanken verabschieden.“

Rechtliche Grauzonen und praktische Probleme

Was die Umsetzung der Vorgaben angeht, sieht die Interessenvertretung noch einen gewissen inhaltlichen Klärungsbedarf, Gleiches gilt für rechtliche Rahmenbedingungen. Offene Punkte sind etwa:

Begriffliche Unschärfe: Was genau fällt unter das Verbot? Gilt es für alle Formen von Tests – auch für unbenotete, stichprobenartige Überprüfungen?

Pädagogische Freiheit: Viele Lehrkräfte nutzen unangekündigte Tests gezielt, um „Bulimielernen", also das kurzfristige Pauken vor angekündigten Prüfungen, zu verhindern. „Leistung umfasst auch die Fähigkeit, sich kontinuierlich vorzubereiten", argumentiert der Hauptpersonalrat. Auch der Philologenverband warnt in seiner aktuellen Mitteilung vor dem Effekt, dass Kinder und Jugendliche nur noch auf einen Prüfungstermin hin lernen. Er weist zudem darauf hin, dass es unklar ist, was mehr Druck ausübte: angekündigte oder unangekündigte Tests: „Hier sind differenzierte Betrachtungen und wissenschaftliche Evaluation statt pauschaler Bewertungen erforderlich."

Rechtliche Bedenken: Das Schulgesetz und die Übergreifende Schulordnung (ÜSchO) verankern demnach die Pflicht von Schülerinnen und Schülern, Leistungen zu erbringen. Ein pauschales Verbot unangekündigter Überprüfungen könnte diesem Prinzip widersprechen, erklärt der Hauptpersonalrat.

Forderung nach Kurskorrektur

Der Personalrat führt aus, dass die Interessenvertretung laut LPersVG bei der Einführung einer neuen Arbeitsmethode ein Mitbestimmungsrecht hat. Dieses sieht der Rat im Vorgehen des Bildungsministers verletzt, weshalb der Beschluss, unangekündigte Tests an Schulen abzuschaffen, womöglich komplett zurückgenommen werden könnte. „Wir behalten uns eine solche Forderung vor, ebenso wie eine notfalls gerichtliche Durchsetzung unserer Beteiligungsrechte“, heißt es in dem Schreiben.

Zugleich bietet der HPR einen Vorschlag zur Güte an: Statt eines Verbots der Tests schlägt der HPR vor, die Lehrkräfte durch einen Appell zur Reflexion zu sensibilisieren: Man solle über Sinn und Unsinn unangekündigter Hausaufgabenüberprüfungen nachdenken. „Wir brauchen keine Bevormundung, sondern Respekt vor unserer Professionalität“, sagt Schwartz.

i Bildungsminister Sven Teuber (SPD) bekommt neben Lob für seinen Beschluss, unangekündigte Tests in den Schule abzuschaffen, auch deutliche Kritik. Helmut Fricke. Helmut Fricke/dpa

Was Bildungsminister Teuber zu all dem sagt

Was die Entscheidung Teubers angeht, dass Hausaufgabenüberprüfungen ab sofort angekündigt werden müssen: Hier beruft sich das Bildungsministerium auf Anfrage unserer Zeitung auf seine schulaufsichtliche Zuständigkeit, in deren Rahmen es „die Regelungen in den geltenden Schulordnungen zu Hausaufgabenüberprüfungen konkretisiert“ hat: „Förmliche Beteiligungsverfahren sind hierfür nicht vorgesehen“, heißt es aus dem Ministerium – und damit in Gegenrede zum Hauptpersonalrat, der an sein Recht auf Mitbestimmung erinnert.

Ein Ministeriumssprecher führt aus: Obwohl Beteiligungen nicht vorgesehen sind, „hat das Bildungsministerium im Vorfeld in vielen Gesprächen mit Lehrkräften, Hauptpersonalräten, Verbänden, Gewerkschaften sowie Eltern- und Schülervertretungen geführt“. Das Ziel sei und bleibe eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit allen Beteiligten. „Dies sichern wir durch den fortgesetzten Dialog mit allen Vertretungen“, erklärt der Sprecher.

Zur Kritik, dass die Information über das Aus für unangekündigte Test die Schulen erreichte, als am ersten Schultag nach den Ferien der Unterricht bereits liegt, heißt es aus dem Ministerium: „Schulen und Gremien seien bewusst zum Schuljahresbeginn informiert worden, „um rechtzeitig Orientierung und Planungssicherheit zu schaffen“.

„Es geht explizit nicht um weniger, sondern um bessere Leistungen in einer Kultur des Feedbacks und der Verlässlichkeit.“

Ein Sprecher des Bildungsministeriums

Grundsätzlich, konkretisiert der Ministeriumssprecher, sollen alle Leistungsüberprüfungen angekündigt werden, damit „Lernen planbar und transparent ist“. Eine verbindliche Regelung schaffe Transparenz und Verlässlichkeit für Lehrkräfte, Eltern, Schülerinnen und Schüler. Und, so betont das Ministerium: „Es geht explizit nicht um weniger, sondern um bessere Leistungen in einer Kultur des Feedbacks und der Verlässlichkeit. Schülerinnen und Schüler können sich gezielt vorbereiten, kontinuierlich lernen und ihre Potenziale entfalten.“ Das im Schulgesetz verankerte Leistungsprinzip werde dadurch nicht geschwächt, sondern nachhaltig gestärkt.

Das Ministerium geht auch auf die Kritik ein, dass Teuber mit seinem Beschluss pädagogische Freiheiten beschneide: „Sie bleibt bewahrt, da Lehrkräfte vielfältige Möglichkeiten zur Rückmeldung und Lernstandserhebung haben.“ Dazu zählen laut Ministerium auch jene unbenoteten, stichprobenartigen Überprüfungen, über die es laut Hauptpersonalrat bislang noch Unklarheiten gab.