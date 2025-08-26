Das Weinbauland Nummer eins steckt in der Krise, sagt die zuständige Ministerin Daniela Schmitt. Helfen soll nun ein „Weinbaupaket“ und die Unterstützung der rheinland-pfälzischen Weintrinker.

Für den Weinbau sei es die schwierigste Lage der Nachkriegszeit, sagte die rheinland-pfälzische Weinbauministerin Daniela Schmitt (FDP) Anfang der Woche. Sie zeichnete ein düsteres Bild für die Zukunft: Bis zu ein Drittel der Betriebe könnten verschwinden. Weil die Produktion teurer wird, US-Zölle den Betrieben zu schaffen machen und weniger Wein getrunken wird. Die FDP-Politikerin hat deshalb nun dazu aufgerufen, mehr Wein zu trinken. Zumindest mehr rheinland-pfälzischen.

„Wer zu heimischem Wein greift, stärkt die Weinwirtschaft, erhält Wertschöpfungsketten im ländlichen Raum und trägt zum Schutz unserer Weinkulturlandschaften bei“, heißt es im sogenannten Weinbaupaket, das die Ministerin am Dienstag vorgestellt hat. Schmitt steht mit dieser Aufforderung an die Verbraucher nicht alleine da.

„Eine zusätzliche Flasche deutscher Wein pro Kopf und Jahr“

Auch für die Zukunftsinitiative Deutscher Weinbau liegt im stärkeren heimischen Weinkonsum eine Lösung für die „verheerende Lage“. Der Plan der Wirtschaftsministerin geht etwas über den reinen Appell hinaus. Sie will 1 Million Euro mehr in Marketing stecken, um etwa neue Exportmärkte zu erschließen. Und sich für weniger Bürokratie und einfachen Pflanzenschutz einsetzen. Auch nach Berlin richtet Schmitt kritische Worte – der weinbaupolitische Stillstand müsse beendet werden. Auf ihre Initiative hin soll es nun auch ein Treffen aller weinbaubeitreibenden Bundesländer geben. „Ohne Weinbau wäre Rheinland-Pfalz nicht Rheinland-Pfalz“, sagt die Ministerin.

CDU kritisiert: Landesregierung reagiert zu spät

Schmitts Initiative komme zu spät, kritisiert die CDU im rheinland-pfälzischen Landtag. Die Ministerin habe zu lange gebraucht, um die Probleme zu erkennen. Fraktionschef Gordon Schnieder fordert nun ein landeseigenes Sofortprogramm für Winzer. Bisherige Vorschläge der CDU habe die Ampel-Regierung immerzu abgelehnt. Auch die AfD kritisiert Schmitts Initiative: „1 Million Euro für das größte Weinanbaugebiet Deutschlands ist völlig unzureichend. Mit wenigen Euro pro Hektar lassen sich keine strukturellen Probleme lösen.“