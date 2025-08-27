Der SWR hat eine True-Crime-Serie zum Thema „Drücker-Mafia“ im Westerwald produziert. Darin geht es auch um ein grausiges Verbrechen, über das unsere Zeitung Anfang der 2000er-Jahre berichtet hatte: Ein junger Mann musste sein eigenes Grab schaufeln.

In den 90er-Jahren streiften im Westerwald vielerorts die berüchtigten „Drücker“ von Tür zu Tür. Menschen also, die gutgläubigen Wällern mit rhetorischen Kniffen, fragwürdigen Methoden und unlauteren Absichten Zeitschriftenabonnements aufschwatzen wollten. Die Bosse der Drückerkolonnen hingen ihren Läufern derweil ständig im Nacken – und wer als Abo-Werber nicht genügend Verträge abschloss, der wurde brutal bestraft. Diesem gnadenlosen Submilieu hat der SWR nun eine True-Crime-Doku gewidmet: „Lady Kalaschnikow – Die Drücker-Mafia aus dem Westerwald“. True Crime bedeutet so viel wie „echtes Verbrechen“ – es geht dabei also um die Aufarbeitung wahrer Kriminalfälle.

Im Fokus der dreiteiligen Serie stehen zwei grausame Morde in der Szene der Zeitschriften-Werber. Schnell gerät dabei die ehemalige Pornodarstellerin Lady Kalaschnikow als Verdächtige ins Visier der Ermittler. Eine Frau, über die auch unsere Zeitung Anfang der 2000er-Jahre in einem Gerichtsartikel berichtet hatte. Aber eins nach dem anderen.

i Eine Gaststätte im Westerwald. An Orten wie diesen steigen Drückerkolonnen damals regelmäßig ab. SWR/Februar Film

In der neuen SWR-Serie reisen die Zuschauer ins Jahr 1997. Zwei Menschen wurden in der Drücker-Szene grausam ermordet: Ein Boss liegt tot in seinem Haus, ein junger Drücker wurde im dunklen Wald verbuddelt. Im Geäst sollen sich brutale Folterszenen abgespielt haben. Dazu später noch mehr. Ex-Pornodarstellerin Lady Kalaschnikow gerät jedenfalls schnell in den Fokus der Ermittlungen. Doch dann tritt plötzlich noch eine weitere Person in Erscheinung. „Was hat sie mit dem Ganzen zu tun? Eine Spirale der Gewalt offenbart menschliche Abgründe, in der Opfer zu Tätern werden“, verrät der SWR in einer Pressemeldung über die Episoden.

In unserer Zeitung war am 27. Juni 2001 ein Artikel über Lady Kalaschnikow erschienen. Darin ging es um einen Prozesstag am Limburger Schwurgericht, bei dem die Frau als Zeugin aussagen sollte. Zu diesem Zeitpunkt war die ehemalige Chefin einer Drückerkolonne bereits vom Landgericht Ellwangen wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden. „Wie sie unter ihrer Regie arbeitende, meist arbeitslose junge Leute behandelt hat, war in ihrem Prozess in Ellwangen offenbar geworden. Ihre Brutalität glich der einer Bestie“, schrieb unsere Zeitung über das Vorgehen der Drücker-Peinigerin.

Das eigene Grab geschaufelt?

Womit wir wieder bei den Folterszenen im Wald wären. Lady Kalaschnikow soll dort gemeinsam mit einer ihr hörigen Frau einen jungen Drücker gequält haben. In unserem Artikel von 2001 heißt es dazu wörtlich: „Der junge Mann wurde nicht nur an einen Baum gefesselt, verprügelt und mit dem Tode bedroht. Seine Chefin schreckte selbst vor dem Kommando nicht zurück, dass der 23-Jährige nackt sein eigenes Grab schaufeln musste.“

Anschließend habe der Mann „Probe liegen“ müssen, dann soll die Helferin von Lady Kalaschnikow ihm ins Herz gestochen und mit einem Spaten seinen Schädel gespalten haben. Lady Kalaschnikow habe dies mit einer Sofortbildkamera festgehalten.

Heute eben Online-Abzocke

Auch heute floriert das Drücker-Geschäft – allerdings wohl weiterhin nur für die Bosse, weniger für die Läufer. Zu der Masche der Drahtzieher schreibt der SWR: „Die Hintermänner im Millionengeschäft profitieren bis heute, auch wenn sich die Methoden gewandelt haben: Online und am Telefon werden Menschen Abos untergejubelt. Wie damals bleiben die wahren Drahtzieher meist unbehelligt.“

Vermutlich werden sich viele Wäller an die berüchtigten Drücker aus den Neunzigern noch erinnern. Wenn nur noch bruchstückhaftes Wissen vorliegen sollte, so können die Lücken ab sofort geschlossen werden: Die ARD CrimeTime-Serie „Lady Kalaschnikow – Die Drücker-Mafia aus dem Westerwald“ von Judith Voelker ist nämlich ab sofort in der ARD Mediathek abrufbar. Am 1. September ab 23.50 Uhr zeigt Das Erste die erste Folge der dreiteiligen True-Crime-Serie. Und am 10. September ab 23.30 Uhr laufen alle Folgen (drei Stück à 30 Minuten) im SWR. Es handelt sich um eine Produktion der Februar Film GmbH im Auftrag des SWR.