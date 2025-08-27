Nicht alle Menschen, die nach Rheinland-Pfalz reisen, machen hier Urlaub. Für die Tourismusbranche spielen auch Geschäftsreisende eine Rolle. Das Segment ist im Aufwind. Ein Zusammenschluss rheinland-pfälzischer Städte will sich dafür gut aufstellen.

Wenn es um Tourismus geht, denken viele an den Sommerurlaub. Doch Reisen können ebenso dienstlicher Natur sein. Das Feld des Geschäfts- und Tagungstourismus gewinnt an Bedeutung. Davon profitieren auch rheinland-pfälzische Städte. So erfasste die vom Marktforschungsinstitut YouGov herausgegebene Tourismusstudie DestinationMonitor im vergangenen Jahr 5,5 Millionen Übernachtungen von deutschen Geschäftsreisenden in Rheinland-Pfalz – ab einer Entfernung von 50 Kilometern. Das ist ein Anstieg von mehr als 40 Prozent gegenüber 2019.

Acht rheinland-pfälzische Städte haben sich zum „Convention Bureau Rheinland-Pfalz“ zusammengeschlossen, um ihre Interessen im Bereich Tagungswesen zu vertreten. „Geschäfts- und Tagungstourismus hat einen extrem hohen Stellenwert“, sagt Katja Mailahn, Geschäftsführerin der mainzplus Citymarketing GmbH. Sie ist Mitglied des Steuerkreises des Convention Bureau Rheinland-Pfalz. Neben Mainz gehören die Städte Koblenz, Trier, Ludwigshafen, Worms, Landau, Frankenthal sowie Bad Kreuznach dem Netzwerk an.

Eigene Disziplin innerhalb des Tourismus

Der Fachbegriff für diesen Tourismusbereich lautet „Mice“. Die Abkürzung steht für die Begriffe Meetings, Incentives, Conventions und Events – zu Deutsch Sitzungen, Anreiz- oder Belohnungsevents, Kongresse und Veranstaltungen. „Die Mice-Branche ist innerhalb des Tourismus noch mal eine eigene Disziplin“, erklärt Mailahn. Dazu gehören prestigeträchtige Veranstaltungen wie Wissenschafts- und Forschungskongresse oder Treffen der Finanzwelt. Der Fokus liege dabei auf der dienstlichen Veranstaltung. Jedoch profitierten auch der Tourismus und weitere Branchen.

Doch mit Corona kamen teils Prognosen, dass das Tagungsbusiness zurückgehen wird, die Veranstaltungsformate künftig digitaler werden, weil sie weniger Geld kosten. Aber: „Die Wichtigkeit des persönlichen Austausches besteht nach wie vor“, betont Mailahn. Der Mice-Bereich sei ein absoluter Wachstumsmarkt. Die Geschäftsführerin nennt Zahlen für die Rheingoldhalle und das Mainzer Schloss. Im vergangenen Jahr habe der Umsatz um 68 Prozent gegenüber 2018 gesteigert werden können. Das Jahr 2018 fungiere als Referenzwert, da die Rheingoldhalle danach in eine Umbauphase ging.

i Der fast fertiggestellte Kongresssaal der Mainzer Rheingoldhalle Ende 2021 nach der Sanierung der Halle. Die Nachfrage nach Tagungen in Präsenz ist hoch, wie Katja Mailahn, Geschäftsführerin der mainzplus Citymarketing GmbH, erklärt. Frank Rumpenhorst/dpa

An die Unkenrufe zu Pandemiezeiten, dass Geschäftsreisen künftig durch digitale Angebote ersetzt würden, kann sich auch Johannes Bruchhof, Projektmanager bei der Koblenz-Touristik, erinnern. Doch Digitalformate würden inzwischen mehr ergänzend zwischen Präsenztreffen genutzt. Das habe den Tagungsbereich eher noch arbeitsintensiver werden lassen. „Das Thema Präsenz bei Geschäftsreisen spielt immer noch eine unglaublich große Rolle“, betont Bruchhof. „Das sehen wir bei uns an der Rhein-Mosel-Halle, sie wird nach wie vor extrem stark nachgefragt.“

Wie viele Geschäftsreisende sich jährlich insgesamt in der Schängel-Stadt tummeln, wird allerdings nicht statistisch erfasst. „Deswegen haben wir das bei uns in Koblenz anhand von verschiedenen Faktoren hochgerechnet“, erklärt Bruchhof. Daraus lasse sich die Annahme ableiten, dass die Koblenzer Gäste in etwa zu 40 Prozent Geschäftsreisende sind.

Andere Branchen verdienen am Geschäftstourismus mit

„Was man auch nicht vergessen darf“, sagt Katja Mailahn, „ist, dass unsere Branche viele Partner entlang der Wertschöpfungskette versorgt.“ Dabei denkt die Geschäftsführerin von mainzplus Citymarketing nicht nur an die Hotellerie, sondern auch an die Gastronomie, die etwa das Catering in der Rheingoldhalle übernimmt. Dazu komme: „Die Branche hat sich extrem eventisiert – das betrifft vor allem die technisch-mediale Performance.“ Damit die Veranstaltungen den sehr hohen Ansprüchen der Kunden gerecht werden, sei die Technik, etwa für Lichteffekte, wichtig – auch etwas, das extern vergeben werde. Zudem seien Sicherheitsdienstleistungen inzwischen zum Thema geworden.

Die geschäftlichen Tagungsgäste in Mainz kommen ungefähr zu zwei Dritteln aus der Region, also aus Rheinland-Pfalz, Hessen, der Rhein-Main-Region. „Lokal arbeiten wir auch viel mit der IHK und der Handwerkskammer, den Mainzer Wirtschaftsunternehmen, mit der Johannes Gutenberg-Universität oder mit der Unimedizin zusammen“, nennt Mailahn Beispiele. Gut 30 Prozent der Gäste kämen aus dem Rest Deutschlands. Das internationale Tagungsgeschäft habe einen kleinen Anteil von zwei oder drei Prozent.

„Die größten Player sind immer noch die regionalen Firmen, die natürlich auch international unterwegs sind.“

Johannes Bruchhof, Projektmanager bei der Koblenz-Touristik

„Die größten Player sind immer noch die regionalen Firmen, die natürlich auch international unterwegs sind“, sagt Johannes Bruchhof zum Koblenzer Tagungswesen. Unter regional versteht er Unternehmen im Umkreis von etwa 30 bis 50 Kilometern. Neben Firmenevents finden beispielsweise auch Hochschul- und Bundeswehrveranstaltungen in der Rhein-Mosel-Halle statt.

Doch könnte es sich bei dem Wunsch nach persönlichen Treffen noch immer um einen Corona-Nachholeffekt handeln? Das sei eine Frage, die man sich beim mainzplus Citymarketing auch gestellt hat. „Aber unsere ersten Präsenz-Veranstaltungen waren im März 2022 – und seitdem ist der Trend ungebrochen“, sagt Mailahn. Blicke man auf das Buchungsaufkommen für das Mainzer Schloss und die Rheingoldhalle für die kommenden drei Jahre, sei auch hier ein guter Trend zu erkennen.

Convention Bureau will Reisende zu privatem Aufenthalt bewegen

Was die Zahlen aus dem DestinationMonitor angeht, so ist Johannes Bruchhof noch skeptisch. Der Anstieg der dienstlichen Übernachtungen 2024 im Land um mehr als 40 Prozent gegenüber 2019 – doch noch ein Pandemie-Effekt? „Wir sind jetzt auf die Zahlen aus 2025 gespannt“, sagt Bruchhof, „weil ich würde sagen, 2023/24, da könnte noch so ein Corona-Effekt dabei sein.“

Doch den Mitgliedern des Convention Bureau Rheinland-Pfalz geht es nicht allein um den dienstlichen Aufenthalt ihrer Klienten. Sie wollen die Gäste über ihre geschäftlichen Verpflichtungen hinaus zum Verweilen einladen – Sightseeing und privater Urlaub nach getaner Arbeit. In diesem Zusammenhang spricht die Fachwelt gern von Bleisure-Reisen. Der Begriff „Bleisure“ setzt sich zusammen aus den Worten Business und Leisure – also Geschäft und Freizeit.

Viele Sehenswürdigkeiten um die Rhein-Mosel-Halle

„Mainz ist stark geprägt von Business-Events und Geschäftstourismus“, erklärt Katja Mailahn. „Deshalb ist es für uns sehr wünschenswert, dass wir die Gäste, die vor Ort sind, durch ein attraktives Angebot in der Stadt halten.“ Auf der gemeinsamen Website der Convention-Bureau-Partner werden daher nicht nur die Städte und ihre Tagungslocations vorgestellt, sondern auch die touristischen Angebote und Sehenswürdigkeiten. 2023 hat das Netzwerk die Kampagne „Stay a little bit longer“ ins Leben gerufen: Partnerhotels geben Geschäftsreisenden 20 Prozent Rabatt für einen direkt anschließenden privaten Aufenthalt.

Bei der Koblenz-Touristik wird ein großes Potenzial im Thema Bleisure-Reisen gesehen. „Wir haben in Koblenz den Vorteil, dass die ganzen touristisch relevanten Highlights wie Seilbahn oder Festung 10 bis 15 Minuten von der Rhein-Mosel-Halle als Tagungslocation entfernt sind“, erklärt Projektmanager Johannes Bruchhof. Seit der Bundesgartenschau 2011 habe die Stadt eine sehr gut ausgebaute touristische Infrastruktur.

„Das sind Veranstaltungen, die sich speziell an Kongress- und Tagungsteilnehmer, aber auch Mitarbeiter von hiesigen Firmen richten.“

Johannes Bruchhof, Projektmanager bei der Koblenz-Touristik, über die Blaue Stunde

Auf dem Weinfestival gibt es seit einigen Jahren beispielsweise die Pop-up-Weinbar Blaue Stunde vor der Rhein-Mosel-Halle. „Das sind Veranstaltungen, die sich speziell an Kongress- und Tagungsteilnehmer, aber auch Mitarbeiter von hiesigen Firmen richten“, erklärt Bruchhof. Nach einem anstrengenden Arbeitstag noch eben ein Gläschen Wein vor der Halle.

Ein Standortvorteil, den Rheinland-Pfalz laut Katja Mailahn als Tagungsland hat: Know-how verbinde sich mit Bodenständigkeit. „Sie haben diese hohe Professionalität, was den Businessbereich angeht, aber auf der anderen Seite trifft man auf dieses Alleinstellungsmerkmal der Authentizität“, sagt Mailahn. Die Bevölkerung sei herzlich und nahbar – und wer sich nach dem Kongress in eine Mainzer Weinstube setze, komme mit Einheimischen ins Gespräch.

Im Feierabend auf ein Gläschen Wein zusammenkommen

Hier kann Johannes Bruchhof nur zustimmen. Locker auf ein Gläschen Wein zusammenzukommen und dabei zu netzwerken, sei gerade ein Vorteil, den die Weinanbauregionen im Land hätten. Etwas, das sich auch die Blaue Stunde zunutze mache. Allerdings sei das Thema Bleisure-Reisen noch in der Entwicklung. Für viele, so glaubt er, sei eine Dienstreise noch eine Dienstreise. Doch Bruchhof – wie auch die Partner vom Convention Bureau – sehen Potenzial in dem Thema. Es passe in Zeiten der Work-Life-Balance.

„Wir wollen den Wachstumsmarkt Geschäftstourismus unbedingt ausbauen“, betont Katja Mailahn. Man wolle sich im Kongress- und Tagungswesen weiter professionell aufstellen – „und das wollen wir im Verbund.“ Zwar habe jede am Convention Bureau Rheinland-Pfalz beteiligte Stadt ihr eigenes Kongressgeschäft mit eigenen Strukturen. „Aber unter dem Strich ist es vergleichbar, und wir können voneinander lernen.“ Der Austausch mit den Kollegen im Netzwerk sei offen. Darüber hinaus werde Lobbyarbeit für den Tagungsstandort Rheinland-Pfalz geleistet, um das Thema mehr ins Bewusstsein zu rücken.

Dass der Geschäfts- und Tagungstourismus in der Öffentlichkeit nicht so stark wahrgenommen wird, hat einen Grund. „Viele Kunden, die zum Beispiel Produktpräsentationen machen und Neuerungen vorstellen, suchen dafür einen geschützten Raum“, sagt Mailahn, „und das ist das Versprechen, das wir den Kunden geben.“ In der Rheingoldhalle gebe es natürlich auch Konzerte, Bürgerempfänge und Fastnachtsveranstaltungen. „Aber die Zeiten jenseits von März bis zum nächsten Januar, die füllen wir sehr gut, das ist etwas, was manchmal unbemerkt bleibt in der Stadt – und dennoch enorme Wirkung zeigt.“

Auch Rheinland-Pfalz Tourismus ist aktiv

„Grundsätzlich sehen wir im Bereich Mice gutes Potenzial für Rheinland-Pfalz“, erklärt die Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH auf Anfrage. Die Aufgabe der Marketingorganisation des Landes sei es dabei vor allem, „das Thema Tagen sichtbar zu machen und Tagungsangebote landesweit zu bündeln“. Während das Convention Bureau Rheinland-Pfalz den Fokus auf die größeren rheinland-pfälzischen Städte und deren Meeting-Angebote lege, „binden wir flächendeckend alle Regionen ein, um das gesamte Tagungsangebot von Rheinland-Pfalz zu vermarkten“, erklärt Rheinland-Pfalz Tourismus. Dazu habe die Marketingorganisation 2022 die Webseite www.mice-rlp.de aufgebaut. Dort können sich rheinland-pfälzische Tagungslocations kostenfrei präsentieren. Ziel sei es, damit potenzielle Tagungsentscheider anzusprechen. red