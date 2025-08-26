In geheimen Gesprächen stellt die Bundeswehr Städte und Kreise in Rheinland-Pfalz auf Szenarien ein, die nach dem Kalten Krieg lange undenkbar schienen. Es geht um Schutzräume, Marschrouten für Soldaten und die Versorgung der Bevölkerung.

Reicht die Tragkraft der Brücken für Panzer aus? Wo gibt es Schutzräume im Falle eines Bombenalarms? Und wo werden Verletzte behandelt? Es sind Fragen, die sich über Jahrzehnte des Friedens in Deutschland kaum einer stellte. Seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine sind sie plötzlich wieder präsent. Was passiert, wenn auch Deutschland angegriffen wird – oder im NATO-Bündnisfall mit in den Krieg ziehen muss? Darauf bereitet die Bundeswehr aktuell die rheinland-pfälzischen Kommunen vor, wie Recherchen unserer Zeitung und des „Trierischen Volksfreunds“ ergeben haben.

Einige Städte und Kreise im Land – auch in der Region rund um Koblenz – führten in den vergangenen Wochen und Monaten Gespräche mit Vertretern der Bundeswehr, wie mehrere Quellen auf Anfrage bestätigen. Kürzlich hatte das Online-Medium „Correctiv“ zuerst berichtet, dass hochrangige Offiziere bundesweit Bürgermeistern und Landräten Besuche abstatten, um sie auf Kriegstüchtigkeit zu trimmen.

Gespräche sind geheim: „Da wird einem bange“

In Rheinland-Pfalz üben sich die Verantwortlichen bei Details in Zurückhaltung. Das Thema ist sensibel, Dokumente stehen unter Geheimhaltung, Gespräche sind als vertraulich eingestuft. „Da wird einem bange“, heißt es aus einer Kommune. Danach sei den Beteiligten klar gewesen, wie ernst die Lage sei. Bei den Gesprächen mit der Bundeswehr sei meist die aktuelle Bedrohungslage erörtert worden und welche Aufgabe die Städte und Kreise im Verteidigungsfall hätten, erklären die kommunalen Spitzenverbände, die Vertreter von Städten und Kreisen im Land.

i Bei den Gesprächen mit der Bundeswehr sei meist die aktuelle Bedrohungslage erörtert worden und welche Aufgabe die Städte und Kreise im Verteidigungsfall hätten, erklären die Kommunalen Spitzenverbände. Malin Wunderlich/dpa

Im Kern geht es um den sogenannten „Operationsplan Deutschland“, der die Infrastruktur des Landes bestmöglich auf einen Krieg auf deutschem Boden oder in Osteuropa vorbereiten soll. Der Plan regelt laut Bundeswehr Abläufe und Zuständigkeiten, „um Bürger zu schützen und zu verteidigen sowie den Aufmarsch der alliierten Streitkräfte über und durch Deutschland an die NATO-Ostflanke sicherzustellen“. Anfang des Jahres hatte die Bundeswehr den Landkreis- und den Städtetag in Rheinland-Pfalz darüber informiert.

Deutschland als „logistische Drehscheibe“ in einem Krieg

Sollte es tatsächlich zu einer Ausweitung des Krieges kommen, würde Deutschland als „logistische Drehscheibe eine zentrale Rolle spielen“, habe die Bundeswehr erklärt. Dabei geht es etwa darum, wie Verletzte versorgt werden können, wohin Kriegsgefangene transportiert werden und welche Brücken für schwere Panzer taugen. Die Länder und Kommunen seien für das „verzuglose Marschieren von Marschteileinheiten“ der Truppen verantwortlich, heißt es in einer Präsentation der Bundeswehr. Ebenso für die logistische Versorgung, Unterbringung und Verpflegung.

Zudem müssen die Kommunen eine zivile Alarmplanung vorlegen, die es vielerorts noch nicht gibt. Nach dem Ende des Kalten Krieges sei die zivile Verteidigungsstruktur wie Bunker oder Evakuierungspläne auch in den Kommunen zurückgebaut worden, erklären die kommunalen Spitzenverbände. Nun müssten diese innerhalb kürzester Zeit wieder aufgebaut werden. Das Ziel sei, dass Städte und Kreise „zeitnah mit der konkreten Ausarbeitung“ beginnen. Völlig unklar scheint indes noch, wie die Kompetenzen verteilt werden und wer das alles bezahlen soll.

i Sollte es tatsächlich zu einer Ausweitung des Krieges kommen, würde Deutschland - hier das Bundeswehrzentralkrankenhaus in Koblenz - als „logistische Drehscheibe eine zentrale Rolle spielen“, heißt es vonseiten der Bundeswehr. Thomas Frey/dpa

Die Verantwortlichen müssten sich nun Gedanken machen, wo alte Schutzräume – nach Angaben des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) von Ende 2024 gibt es im Bundesland fünf öffentliche Schutzräume mit rund 1000 Schutzplätzen – wieder reaktiviert werden könnten, wo genug Platz zur Behandlung von Verletzten sei oder wie knappe Lebensmittel verteilt würden, heißt es aus einer rheinland-pfälzischen Kommune.

Das klingt zunächst alles weit weg. Wie nah das Thema Krieg – zumindest in der hybriden Form – aber schon ist, macht die Stadt Trier an einem aktuellen Beispiel fest. Dass die aktuellen Konflikte der Welt auch direkt Kommunen betreffen können, habe der große Angriff des russischen Hackernetzwerkes, wovon Websites der Stadt betroffen gewesen seien, „nachhaltig deutlich gemacht“.

Bundeswehr: Rheinland-Pfalz hat besondere Rolle

Das rheinland-pfälzische Landeskommando der Bundeswehr bestätigt auf Anfrage unserer Zeitung und des „Trierischen Volksfreunds“ Gespräche mit den Kommunen. Das Land Rheinland-Pfalz habe aufgrund seiner geografischen Lage und der hohen Präsenz insbesondere amerikanischer Streitkräfte „andere Aufgabenpakete zu bewältigen als andere Bundesländer“, teilt ein Sprecher der Bundeswehr in Rheinland-Pfalz mit.

Es komme nun darauf an, über Länder- und Ressortgrenzen schnell handlungsfähig zu werden. Nach Einschätzung der Bundeswehr ist die rheinland-pfälzische Infrastruktur für einen Verteidigungsfall „in einem grundsätzlich adäquaten Zustand“.