Kampagne zur Landtagswahl Womit die RLP-CDU bei den Wählern punkten will Bastian Hauck 03.02.2026, 15:08 Uhr

i Gordon Schnieder (CDU), Spitzenkandidat seiner Partei zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz, steht bei der Präsentation der Landtagswahl-Kampagnenmotive vor einem Wahlplakat, das sein Porträt zeigt. Andreas Arnold/dpa

Als letzte Partei hat die CDU ihre Kampagne sowie Plakate für die Landtagswahl präsentiert. Sorgen um seine Bekanntheit macht sich CDU-Herausforderer Gordon Schnieder nicht. General Johannes Steiniger stichelt gegen den Ministerpräsidenten.

Die rheinland-pfälzische CDU hat offensichtlich die gleichen Plastikplanen wie die politische Konkurrenz in ihrer Parteizentrale liegen. In einer alten Lokomotivhalle in Mainz hat die CDU sechs ihrer Großflächenplakate am Dienstagmittag damit noch verhüllt – eines mehr als bei der SPD vor mehr als zwei Wochen.







