Debatte ums BAAINBw
So reagieren Rudolph und Oster auf Pistorius’ Aussagen
Hauptsitz des BAAINBw an der Rheinpromenade: Das klare Bekenntnis des Verteidigungsministers zum Beschaffungsstandort Koblenz beruhigt Mitarbeiter und Politik.
Thomas Frey. picture alliance/dpa

Mit einem klaren Bekenntnis zum Beschaffungsstandort Koblenz hat Verteidigungsminister Boris Pistorius auf die Sorgen einiger Bundestagsabgeordneter ums BAAINBw reagiert. Dennoch wollen Thorsten Rudolph (SPD) und Josef Oster (CDU) wachsam bleiben.

Mit ihrem offenen Brief in Sachen BAAINBw ist es den Bundestagsabgeordneten von CDU und SPD aus der Region Koblenz gelungen, das Thema Neustrukturierung beim Beschaffungsamt der Bundeswehr auf die Tagesordnung zu setzen – und sie haben Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) zu einem klaren Bekenntnis zum Beschaffungsstandort Koblenz gebracht.

