Für gut 1000 Menschen könnten die fünf öffentlichen Schutzräume im Land Platz bieten – theoretisch. Ein Blick in den Bitburger Bunker zeigt aber beispielhaft: Die Räume sind nicht einsatzbereit.
Im Falle eines militärischen Angriffs gibt es in Rheinland-Pfalz derzeit kaum öffentliche Schutzräume. Der Zivilschutz war in Deutschland nach dem Ende des Kalten Krieges quasi zum Erliegen gekommen. Das gilt insbesondere für Bunker. Öffentliche Schutzräume hat der Bund ab 2007 nach und nach aufgegeben.