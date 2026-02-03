DAM-Architekturpreis 2026 Weiterbauen statt wegwerfen Christian Huther 03.02.2026, 09:50 Uhr

i Das Team Peter Grundmann Architekten gewinnt den DAM Preis 2026 für herausragende Architektur in Deuschland für den Umbau des Güterbahnhofs Berlin/Moabit zum ZK/U Zentrum für Kunst und Urbanistik. Yizhi Wang

Der DAM-Preis 2026 für herausragende Architektur in Deutschland feiert das Bauen im Bestand. Vom Berliner Güterbahnhof bis zur Dorfmitte: Die ausgezeichneten Projekte stehen für eine Architektur des Weiterdenkens.

„Ist das schon illegal? Oder einfach mutig, wie hier Standards locker über Bord geworfen werden? Endlich diskutieren wir über die Basics des heutigen Bauens.“ Dieser Seufzer entfährt Oliver Elser, der als Kurator des Deutschen Architekturmuseums (DAM) in Frankfurt auch in der Jury des DAM-Preises 2026 sitzt.







