Mord in Bad Neuenahr-Ahrweiler War ein Streit ums Sorgerecht das Tatmotiv? Kim Fauss 03.02.2026, 15:00 Uhr

i Am Koblenzer Landgericht muss sich derzeit ein 32-Jähriger wegen der mutmaßlichen Tötung seiner Noch-Ehefrau verantworten - kurz vor Prozessbeginn gab es eine Mahnwache gegen Femizide vor dem Gerichtsgebäude. Am dritten Prozesstag sagten mehrere Zeugen aus dem persönlichen Umfeld des Angeklagten aus. Ingo Beller

Ein 32-Jähriger soll seine Noch-Ehefrau umgebracht haben. Beim Prozess am Koblenzer Landgericht zeichneten nun mehrere Zeugenaussagen ein Bild von der Beziehung des getrennt lebenden Ehepaars sowie der Persönlichkeit des mutmaßlichen Täters.

Ein 32-Jähriger soll seine Noch-Ehefrau in Bad Neuenahr-Ahrweiler getötet und anschließend im Nebenraum seiner Garage einbetoniert haben. Für diese mutmaßliche Tat muss sich der Mann nun vor dem Koblenzer Landgericht verantworten. Am dritten Prozesstag haben nicht nur seine damalige Lebensgefährtin sowie Beamte der Spurensicherung ausgesagt, sondern auch seine Therapeutin, sein Bruder und sein ehemals bester Freund.







