Zum Tanz fand Daniela Georgieva einst über Grenzerfahrungen in Rom – und verfolgt als Choreografin seitdem ihr ganz eigenes Konzept. Wir blicken auf die facettenreiche Karriere der Künstlerin und ihr neues Projekt im Rahmen einer Schau in Andernach.
Lesezeit 5 Minuten
Wenn Daniela Georgieva ihre vielschichtigen Choreografien entwickelt, ist das für sie ein bisschen wie Bildermalen: „So, wie ich bei dem einen entscheide, wo welche Farbe hinkommt“, sagt die Künstlerin, „messe ich bei dem anderen die Architektur des Raumes aus, fühle und fülle ihn, schaue, wie ich körperlich damit interagiere – und entwerfe aus alledem am Ende eine Gesamtkonstellation.