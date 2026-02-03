Wirtschaft trifft Politik Gordon Schnieder zu Gast bei Region56+ 03.02.2026, 14:28 Uhr

i CDU-Spitzenkandidat Gordon Schnieder (4. von links) war zu Gast bei der Initiative Region56+. Deren Mitglieder trafen sich dazu in den Räumlichkeiten des Mittelrhein-Verlags, der von Geschäftsführer Thomas Regge (links) und Chefredakteur Lars Hennemann (5. von links) vertreten wurde. Thomas Haag

Manchmal ist ein geschützter Raum das Mittel der Wahl: Der rheinland-pfälzische CDU-Vorsitzende Gordon Schnieder nutzte es am Montag auf Einladung von Region56+ für vertraulichen Austausch im Koblenzer Konferenzzentrum des Mittelrhein-Verlages.

Persönlicher Austausch ist wichtig, auch und gerade in Wahlkampfzeiten. Wie steht es um die Wirtschaft im nördlichen Rheinland-Pfalz, und was würde Gordon Schnieder, Spitzenkandidat der rheinland-pfälzischen CDU für die Landtagswahl am 22. März, im Falle eines Wahlsiegs für die Wirtschaft dort und im gesamten Land unternehmen wollen?







