Wirtschaft trifft Politik: Gordon Schnieder zu Gast bei Region56+
Manchmal ist ein geschützter Raum das Mittel der Wahl: Der rheinland-pfälzische CDU-Vorsitzende Gordon Schnieder nutzte es am Montag auf Einladung von Region56+ für vertraulichen Austausch im Koblenzer Konferenzzentrum des Mittelrhein-Verlages.
Persönlicher Austausch ist wichtig, auch und gerade in Wahlkampfzeiten. Wie steht es um die Wirtschaft im nördlichen Rheinland-Pfalz, und was würde Gordon Schnieder, Spitzenkandidat der rheinland-pfälzischen CDU für die Landtagswahl am 22. März, im Falle eines Wahlsiegs für die Wirtschaft dort und im gesamten Land unternehmen wollen?