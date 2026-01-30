Die RLP-Grünen ziehen mit den Themen Klimaschutz und Schutz der Demokratie in den Wahlkampf. Bei der Kampagnenpräsentation stellt die Regierungspartei weitere Ideen vor. Für Spitzenkandidatin Eder hält der Termin eine Überraschung bereit.
Die Kampagnenpräsentation hält sogar für die Spitzenkandidatin der Grünen, Umweltministerin Katrin Eder, eine Überraschung bereit. Als nämlich unsere Zeitung nach dem Wahlkampfbudget fragt und Grünen-Co-Chef Paul Bunjes mit „einer moderat siebenstelligen Summe“ antwortet, ist diese Angabe auch für Katrin Eder neu – was sie unverblümt beim Pressetermin in Mainz zeigt.