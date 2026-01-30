Kampagne zur Landtagswahl Womit die Grünen bei den Wählern punkten wollen Bastian Hauck 30.01.2026, 14:10 Uhr

Katrin Eder (Grüne), Spitzenkandidatin ihrer Partei für die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz am 22. März, stellte am Freitag in Mainz die Kampagne sowie erste Plakate ihrer Partei vor.

Die RLP-Grünen ziehen mit den Themen Klimaschutz und Schutz der Demokratie in den Wahlkampf. Bei der Kampagnenpräsentation stellt die Regierungspartei weitere Ideen vor. Für Spitzenkandidatin Eder hält der Termin eine Überraschung bereit.

Die Kampagnenpräsentation hält sogar für die Spitzenkandidatin der Grünen, Umweltministerin Katrin Eder, eine Überraschung bereit. Als nämlich unsere Zeitung nach dem Wahlkampfbudget fragt und Grünen-Co-Chef Paul Bunjes mit „einer moderat siebenstelligen Summe“ antwortet, ist diese Angabe auch für Katrin Eder neu – was sie unverblümt beim Pressetermin in Mainz zeigt.







