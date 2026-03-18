Debatte um Saisonarbeitskräfte Bauern legen Studie vor: Gesenkter Mindestlohn möglich 18.03.2026, 15:36 Uhr

i Aus der Landwirtschaft werden erneut Stimmen laut, den Mindestlohn für Saisonkräfte abzusenken. Eine neue Studie soll zeigen, dass dies rechtlich möglich ist. Uwe Zucchi. picture alliance / dpa

Wenn es um den Mindestlohn geht, lassen die Landwirte nicht locker. Sie fordern eine Ausnahme für Saisonkräfte. Jetzt hat der Deutsche Bauernverband gemeinsam mit anderen Organisationen eine Studie vorgelegt, die zeigen soll, dass dies möglich ist.

Die Agrarbranche fordert weiter eine Sonderregelung beim Mindestlohn für Saisonarbeitskräfte. Gemeinsam mit sieben weiteren Landwirtschaftsorganisationen legt der Deutsche Bauernverband nun ein beauftragtes Gutachten vor, wonach ein Abschlag vom Mindestlohn rechtlich zulässig wäre.







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