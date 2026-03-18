Die Debatten um das Infrastruktur-Sondervermögen werden scharf geführt. Werden die Milliarden nicht dafür verwendet, wofür sie gedacht sind? Wir haben beim Bundesverkehrsministerium nachgefragt: Was heißt das Ganze für den A1-Lückenschluss?
Lesezeit 2 Minuten
Das gigantische Sondervermögen des Bundes für Infrastrukturmaßnahmen wurde bislang vor allem geplündert, um Haushaltslöcher zu stopfen – das haben zumindest Berechnungen von zwei renommierten Instituten ergeben. Eine Darstellung, der das Bundesfinanzministerium energisch widerspricht.