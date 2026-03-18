Ministerium zur Eifelautobahn
Aus Sondervermögen? So wird A1-Lückenschluss bezahlt
Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) zeigt bei einer Informationsveranstaltung auf einem Plan die Verkehrsführung des
Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) zeigt bei einer Informationsveranstaltung auf einem Plan die Verkehrsführung des geplanten Lückenschlusses in der Eifel (Archivbild).
Harald Tittel/dpa

Die Debatten um das Infrastruktur-Sondervermögen werden scharf geführt. Werden die Milliarden nicht dafür verwendet, wofür sie gedacht sind? Wir haben beim Bundesverkehrsministerium nachgefragt: Was heißt das Ganze für den A1-Lückenschluss?

Lesezeit 2 Minuten
Das gigantische Sondervermögen des Bundes für Infrastrukturmaßnahmen wurde bislang vor allem geplündert, um Haushaltslöcher zu stopfen – das haben zumindest Berechnungen von zwei renommierten Instituten ergeben. Eine Darstellung, der das Bundesfinanzministerium energisch widerspricht.

Ressort und Schlagwörter

Rheinland-PfalzVerkehr

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten