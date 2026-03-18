Ministerium zur Eifelautobahn Aus Sondervermögen? So wird A1-Lückenschluss bezahlt Tim Kosmetschke

Cordula Sailer-Röttgers 18.03.2026, 17:01 Uhr

i Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) zeigt bei einer Informationsveranstaltung auf einem Plan die Verkehrsführung des geplanten Lückenschlusses in der Eifel (Archivbild). Harald Tittel/dpa

Die Debatten um das Infrastruktur-Sondervermögen werden scharf geführt. Werden die Milliarden nicht dafür verwendet, wofür sie gedacht sind? Wir haben beim Bundesverkehrsministerium nachgefragt: Was heißt das Ganze für den A1-Lückenschluss?

Das gigantische Sondervermögen des Bundes für Infrastrukturmaßnahmen wurde bislang vor allem geplündert, um Haushaltslöcher zu stopfen – das haben zumindest Berechnungen von zwei renommierten Instituten ergeben. Eine Darstellung, der das Bundesfinanzministerium energisch widerspricht.







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