Der umstrittene Sonderurlaub einer Landesbeamtin für die Leitung des SPD-Wahlkampfs ist kein Einzelfall. Die Landesregierung geht seit mehr als zehn Jahren nach demselben Muster vor.
Lesezeit 3 Minuten
Die Sonderurlaubs-Praxis der SPD-geführten Landesregierung von Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) dominiert thematisch den Wahlkampf-Endspurt. Kürzlich war bekannt geworden, dass die Landesregierung einer Beamtin Sonderurlaub mit steigenden Pensionsansprüchen genehmigte, um die Wahlkampfleitung für die SPD zu übernehmen.