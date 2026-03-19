Die Filmauswahl RZ-Filmschatz glaubt ans Gute im Menschen 19.03.2026, 00:00 Uhr

i Menschenfeind trifft auf Optimistin: Karl Markovics als Hugo Drowak und Luna Wedler als Lena in "Sie glauben an Engel, Herr Drowak?". -. -/X Verleih AG/dpa

Hoffnung trifft auf Verbitterung: In der RZ-Reihe „Filmschatz“ ist am 1. April die Tragikomödie „Sie glauben an Engel, Herr Drowak?“ zu sehen. Darin bringt eine optimistische Studentin einen einsamen, vom Leben gezeichneten Mann zum Schreiben.

In der Auswahlreihe RZ-Filmschatz ist im April die Tragikomödie „Sie glauben an Engel, Herr Drowak?“ zu sehen. Sie erzählt von der l ebensfrohen Studentin Lena (Luna Wedler), die eigentlich fest an das Glück und das Gute im Menschen glaubt.







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