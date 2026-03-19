Hoffnung trifft auf Verbitterung: In der RZ-Reihe „Filmschatz“ ist am 1. April die Tragikomödie „Sie glauben an Engel, Herr Drowak?“ zu sehen. Darin bringt eine optimistische Studentin einen einsamen, vom Leben gezeichneten Mann zum Schreiben.
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In der Auswahlreihe RZ-Filmschatz ist im April die Tragikomödie „Sie glauben an Engel, Herr Drowak?“ zu sehen. Sie erzählt von der l ebensfrohen Studentin Lena (Luna Wedler), die eigentlich fest an das Glück und das Gute im Menschen glaubt.