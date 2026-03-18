Fiktiver Anschlag 300 Kräfte proben bei Anti-Terror-Übung in Lahnstein 18.03.2026, 16:42 Uhr

i Polizeien aus verschiedenden Bundesländern und des Bundes trainieren mit der Bundeswehr das Zusammenwirken bei terroristischen Bedrohungslagen in Lahnstein. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Die Rittersturz-Kaserne in Lahnstein als Trainingsort für eine große Anti-Terror-Übung: Polizei, Spezialeinheiten und die Bundeswehr probten für den Ernstfall. Drohnen und Waffen inklusive.

Das Ausgangsszenario: ein fiktiver Anschlag auf eine militärische Liegenschaft. Unter dieser Prämisse hat am Mittwoch in Lahnstein (Rhein-Lahn-Kreis) am Rhein eine groß angelegte Anti-Terror-Übung stattgefunden. Rund 300 Kräfte von Polizei, aus Spezialeinheiten sowie Feldjäger der Bundeswehr trainierten in der Rittersturz-Kaserne.







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