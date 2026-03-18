Die Goldenen Zwanziger haben auch in Koblenz ihre Spuren hinterlassen, neue Ausdrucksformen revolutionierten die Kunstszene. Deren wichtigste Vertreter stellt nun eine neue Schau vor – und verdeutlicht ihren Einfluss bis weit über die 20er hinaus.
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Die 1920er gelten heute als Jahrzehnt des gesellschaftlichen Wandels, das ganz maßgeblich auch geprägt wurde durch einen seltenen Reichtum des kreativen Ausdrucks. Für viele Künstler allerdings ging die Dekade gleichermaßen auch einher mit einem ausgesprochen mühsamen Broterwerb: das Fehlen von Ausstellungsmöglichkeiten und Käufern, revolutionäre Unruhen und die hierdurch befeuerte Ablehnung der Moderne bereiteten nach dem Ersten Weltkrieg auch ...