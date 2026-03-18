Als Koblenz modern wurde Mittelrhein-Museum taucht ein in die turbulenten 1920er Stefan Schalles 18.03.2026, 16:00 Uhr

i In seiner neuen Sonderausstellung streift das Mittelrhein-Museum durch das Koblenz der Goldenen Zwanziger. Gezeigt werden neben Emil van Hauths "Bar Groß in Koblenz (Detail)" aus dem Jahr 1923 auch zahlreiche weitere Werke von prägenden Vertretern der städtischen Kunstszene. Mittelrhein-Museum

Die Goldenen Zwanziger haben auch in Koblenz ihre Spuren hinterlassen, neue Ausdrucksformen revolutionierten die Kunstszene. Deren wichtigste Vertreter stellt nun eine neue Schau vor – und verdeutlicht ihren Einfluss bis weit über die 20er hinaus.

Die 1920er gelten heute als Jahrzehnt des gesellschaftlichen Wandels, das ganz maßgeblich auch geprägt wurde durch einen seltenen Reichtum des kreativen Ausdrucks. Für viele Künstler allerdings ging die Dekade gleichermaßen auch einher mit einem ausgesprochen mühsamen Broterwerb: das Fehlen von Ausstellungsmöglichkeiten und Käufern, revolutionäre Unruhen und die hierdurch befeuerte Ablehnung der Moderne bereiteten nach dem Ersten Weltkrieg auch ...







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