Nach „Hungerjahre“ und „Tue recht und scheue niemand“ nimmt Jutta Brückner den Faden ihrer Mutter-Tochter-Filme wieder auf. Ein meisterhaftes Werk über essenzielle Fragen, das als „RZ-Filmschatz“ nun in Koblenz und Bad Kreuznach zu sehen ist.
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Mit „Im Spiegel meiner Mutter“ begibt sich Regisseurin Jutta Brückner noch einmal in den Kern einer Mutter-Tochter-Beziehung. Es ist ein Film, der von den fluiden Übergängen lebt und in dem unklar bleibt, wo genau die Grenzen zwischen dem Realistischen, Symbolischen und Traumhaften verlaufen.