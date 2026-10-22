Arbeitsagentur-Chefin in RLP
Ulrike Mohrs: „Ich bin Überzeugungstäterin“
Ulrike Mohrs: Die 61-Jährige steht seit gut 100 Tagen an der Spitze der Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland der Bundesage
Ulrike Mohrs: Die 61-Jährige steht seit gut 100 Tagen an der Spitze der Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland der Bundesagentur für Arbeit. Im Interview mit unserer Zeitung geht es um ihre Rückkehr, aber auch um die aktuellen und künftigen Herausforderungen auf dem Arbeitsmarkt. Ulrike Mohr ist trotz allem optimistisch. Ihr „Nordstern“: „Wir bringen Arbeit und Menschen zusammen.“
Michael Illjes

„Wir bringen Arbeit und Menschen zusammen“: Der Satz klingt einfach. Dass es im realen Leben und in Zeiten der Wirtschaftsflaute viel komplexer sein kann, wird im Gespräch mit Ulrike Mohrs, Chefin der Regionaldirektion der Arbeitsagentur, deutlich.

Lesezeit 7 Minuten
Als sich Ulrike Mohrs im Sommer aus dem Koblenzer Stadtvorstand verabschiedete, war viel von Bedauern die Rede. Die Bürgermeisterin aus den Reihen der CDU hatte sich in acht Jahren beachtliches Ansehen erworben. „Sie strahlte immer eine hohe Tatkraft aus, versteckte sich nie hinter ihrem Schreibtisch“, sagte etwa Oberbürgermeister David Langner (SPD).
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