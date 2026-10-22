„Wir bringen Arbeit und Menschen zusammen“: Der Satz klingt einfach. Dass es im realen Leben und in Zeiten der Wirtschaftsflaute viel komplexer sein kann, wird im Gespräch mit Ulrike Mohrs, Chefin der Regionaldirektion der Arbeitsagentur, deutlich.
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Als sich Ulrike Mohrs im Sommer aus dem Koblenzer Stadtvorstand verabschiedete, war viel von Bedauern die Rede. Die Bürgermeisterin aus den Reihen der CDU hatte sich in acht Jahren beachtliches Ansehen erworben. „Sie strahlte immer eine hohe Tatkraft aus, versteckte sich nie hinter ihrem Schreibtisch“, sagte etwa Oberbürgermeister David Langner (SPD).