Musical-Erstaufführung Warum die ABBA-Welt nach Koblenz schaut Claus Ambrosius 22.10.2026, 00:00 Uhr

i Die ABBA-Musiker Benny Andersson (links) und Björn Ulvaeus schrieben Musik und Liedtexte für „Kristina“: Am 31. Oktober feiert das Musical am Theater Koblenz seine deutsche szenische Erstaufführung. Will Oliver. picture alliance / dpa

Zur deutschen Bühnenpremiere von „Kristina“ Ende Oktober reisen treue Fans an. Zwei Fanclub-Chefinnen erzählen, warum ihnen das Musical so viel bedeutet. Und kommen auch Benny und Björn?

Als Benny Andersson ihr die Musik vorspielt, steht Regina Grafunder wie erstarrt im Studio. Sie ist nach Stockholm gereist, hat mit zwei Freundinnen den Komponisten besucht, und nun möchte er wissen, was sie davon hält. Es ist Oktober 1994. Ein Jahr später soll „Kristina från Duvemåla“ in Malmö uraufgeführt werden.







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