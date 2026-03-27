Wetter zum Ende der Woche
Wolken und Regen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland
Mandelblüte
In den kommenden Tagen soll es in Rheinland-Pfalz und dem Saarland zeitweise regnen. (Symbolbild)
Uwe Anspach. DPA

In den kommenden Tagen ziehen Wolken und zeitweise Regen über Rheinland-Pfalz und das Saarland. Das Thermometer zeigt nicht mehr als zwölf Grad an. Die Aussichten.

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Barweiler (dpa/lrs) – In Rheinland-Pfalz und dem Saarland ist das Wetter zum Ende der Woche nicht allzu frühlingshaft. Am Freitag sei es heiter oder wechselnd bewölkt, schrieb der Deutsche Wetterdienst (DWD), es bleibe aber trocken. Die Temperaturen lägen bei Höchstwerten von sieben bis elf Grad. Es wehe ein schwacher und teilweise mäßiger Wind.

Am Samstag gesellt dem DWD zufolge von Nordwesten her Regen zu den zahlreichen Wolken am Himmel; in den höheren Lagen gibt es Schneeregen. In den Abendstunden lasse der Niederschlag allmählich nach. Das Thermometer zeige maximal sechs bis neun Grad. Der Wind sei schwach bis mäßig.

Am Sonntag sei es in Rheinland-Pfalz und dem Saarland wechselnd bewölkt. Örtlich sei leichter Regen möglich. Die Temperaturen lägen zwischen maximal acht und zwölf Grad. Dazu wehe ein schwacher bis mäßiger Wind.

© dpa-infocom, dpa:260327-930-873557/1

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