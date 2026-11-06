Wetter
Wolken über Rhein und Saar
Wetter in Rheinland-Pfalz
In Rheinland-Pfalz und dem Saarland ziehen Wolken auf. (Archivbild)
Harald Tittel. DPA

Im Südwesten wird es zunehmend wolkig. Meist bleibt es aber trocken.

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Offenbach (dpa/lrs) – Der Himmel über Rheinland-Pfalz und dem Saarland zieht sich zu. Laut Deutschem Wetterdienst breitet sich am Freitag dichte Bewölkung nordostwärts aus. Am Abend können im Saarland ein paar Tropfen Regen fallen, sonst bleibt es trocken. Die Temperaturen steigen auf 6 bis 9 Grad. Dazu weht ein schwacher, im Bergland mäßiger Wind aus östlichen Richtungen.

In der Nacht zum Samstag bleibt es wolkig. Im äußersten Süden sind ein paar Regentropfen möglich. Die Tiefstwerte bleiben knapp im Plus, nur im Bergland und seinen Tallagen kann das Thermometer auf minus 1 Grad fallen. Damit ist vereinzelt Frost in Bodennähe möglich. Am Samstag ändert sich wenig.

© dpa-infocom, dpa:261106-930-953482/1

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