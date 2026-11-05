HELFT UNS LEBEN Von Helene Fischer zur Militärmusik Claus Ambrosius 05.11.2026, 10:33 Uhr

i Korvettenkapitän Inga Hilsberg leitete beim großen Benefizkonzert zugunsten der Hilfsaktion der Rhein-Zeitung, HELFT UNS LEBEN, das Marinemusikkorps Kiel. Im Gepäck hatte sie auch ein stimmungsvolles Medley mit bekannten Seemannsliedern. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Wer sang beim Benefizkonzert in Koblenz? Die Dirigentin war es nicht, auch wenn es hier so zu lesen war. Hinter dem Auftritt steckte eine stimmstarke Klarinettistin – und Korvettenkapitön Inga Hilsberg am Pult, die sie Verwechslung mit Humor nimmt.

Eine Sängerkarriere kann schneller beginnen, als einem lieb ist. Manchmal reicht dafür schon ein Zeitungsbericht. „Nachdem ich ja schon als Sängerin bei Ihnen groß rausgekommen bin, dachte ich nur so: Na gut, mal gucken, was jetzt noch kommt“, sagt Korvettenkapitän Inga Hilsberg lachend am Telefon.







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