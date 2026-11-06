So lange alle Moselschleusen funktionieren, ist alles gut. Millionen Tonnen an Gütern und Tausende Fahrgäste werden transportiert. Aber wehe, es kommt zu einer Störung, dann ruht der Verkehr. Gibt es Abhilfe? Die Ausbau-Debatte ist neu entflammt.
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Fällt an der Mosel eine Schleusenkammer aus, etwa durch einen Defekt, wird es eng auf der Wasserstraße. Denn nur ein kleiner Teil der Schleusen verfügt über eine zweite Schleusenkammer, durch die dann weiterhin Schiffe fahren können. Das sollte sich ändern – hieß es jahrzehntelang.