Binnenschiffer und Land RLP
Aus für den Moselschleusen-Ausbau stößt auf Widerstand
Die Schifffahrt auf der Mosel ist auf funktionierende Schleusen angewiesen. Kommt es zu einer Havarie, steht schnell der gesamte
Die Schifffahrt auf der Mosel ist auf funktionierende Schleusen angewiesen. Kommt es zu einer Havarie, steht schnell der gesamte Verkehr still, die Auswirkungen sind immens. Abhilfe würde ein flächendeckender Ausbau der Schleusen schaffen. Doch der steht stark infrage. Kritik daran kommt vom Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt (Archivbild).
Sascha Ditscher/dpa

So lange alle Moselschleusen funktionieren, ist alles gut. Millionen Tonnen an Gütern und Tausende Fahrgäste werden transportiert. Aber wehe, es kommt zu einer Störung, dann ruht der Verkehr. Gibt es Abhilfe? Die Ausbau-Debatte ist neu entflammt.

Lesezeit 4 Minuten
Fällt an der Mosel eine Schleusenkammer aus, etwa durch einen Defekt, wird es eng auf der Wasserstraße. Denn nur ein kleiner Teil der Schleusen verfügt über eine zweite Schleusenkammer, durch die dann weiterhin Schiffe fahren können. Das sollte sich ändern – hieß es jahrzehntelang.
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