Seit einem Jahr ist das Mitführen von Waffen jeder Art in Bussen und Bahnen verboten. Offenbar hat sich das noch nicht unter allen Rheinland-Pfälzern herumgesprochen, wie das Ergebnis des ersten landesweiten Kontrolltags zeigt.
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Bei einer ersten landesweiten Waffenkontrolle im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in Rheinland-Pfalz haben am Mittwoch 476 Einsatzkräfte mehr als 2110 Personen kontrolliert. Die Bilanz: 30 eingeleitete Strafverfahren, 87 Ordnungswidrigkeitenverfahren, fast 160 sichergestellte Gegenstände, darunter fast 60 Messer.