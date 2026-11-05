Landesweite Kontrolle in RLP Polizei stellt in Bussen und Bahnen 160 Waffen sicher Frank Schmidt-Wyk 05.11.2026, 11:27 Uhr

i Die Einhaltung des Waffenverbots im ÖPNV sowie in dazugehörigen Anlagen wird routinemäßig überwacht und stand jetzt erstmals im Fokus eines landesweiten Kontrolltags. Bernd von Jutrczenka/dpa. picture alliance/dpa

Seit einem Jahr ist das Mitführen von Waffen jeder Art in Bussen und Bahnen verboten. Offenbar hat sich das noch nicht unter allen Rheinland-Pfälzern herumgesprochen, wie das Ergebnis des ersten landesweiten Kontrolltags zeigt.

Bei einer ersten landesweiten Waffenkontrolle im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in Rheinland-Pfalz haben am Mittwoch 476 Einsatzkräfte mehr als 2110 Personen kontrolliert. Die Bilanz: 30 eingeleitete Strafverfahren, 87 Ordnungswidrigkeitenverfahren, fast 160 sichergestellte Gegenstände, darunter fast 60 Messer.







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