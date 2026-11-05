Landesweite Kontrolle in RLP
Polizei stellt in Bussen und Bahnen 160 Waffen sicher
Die Einhaltung des Waffenverbots im ÖPNV sowie in dazugehörigen Anlagen wird routinemäßig überwacht und stand jetzt erstmals im
Die Einhaltung des Waffenverbots im ÖPNV sowie in dazugehörigen Anlagen wird routinemäßig überwacht und stand jetzt erstmals im Fokus eines landesweiten Kontrolltags.
Bernd von Jutrczenka/dpa. picture alliance/dpa

Seit einem Jahr ist das Mitführen von Waffen jeder Art in Bussen und Bahnen verboten. Offenbar hat sich das noch nicht unter allen Rheinland-Pfälzern herumgesprochen, wie das Ergebnis des ersten landesweiten Kontrolltags zeigt.

Lesezeit 2 Minuten
Bei einer ersten landesweiten Waffenkontrolle im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in Rheinland-Pfalz haben am Mittwoch 476 Einsatzkräfte mehr als 2110 Personen kontrolliert. Die Bilanz: 30 eingeleitete Strafverfahren, 87 Ordnungswidrigkeitenverfahren, fast 160 sichergestellte Gegenstände, darunter fast 60 Messer.
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