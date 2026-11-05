Ein Soldat des Koblenzer Beschaffungsamts soll 1,9 Millionen Euro kassiert haben, indem er das Vergabeverfahren zur Reinigung von Munitionskisten manipuliert hat. Der 49-Jährige führte ein Leben im Luxus. Jetzt droht ihm eine hohe Haftstrafe.
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Es kommt im Landgericht Koblenz wohl eher selten vor, dass Munitionskisten als Beweismittel präsentiert werden. Doch an diesem Verhandlungstag wuchtet der Vorsitzende Richter persönlich gleich zwei Modelle auf den Tisch in Saal 102. Die scheinbar schlichten Metallbehälter in den klassischen Bundeswehrfarben Steingrau und Oliv müssen regelmäßig gewartet und gereinigt werden.