Roman von Manuela Lewentz
Der Tod ist keine Grenze – Opas Liebe bleibt
Manuela Lewentz, Autorin aus Bremberg, setzt ihre Romanreihe um Anne und deren verstorbenen Großvater fort: „Der Tod ist keine G
Manuela Lewentz, Autorin aus Bremberg, setzt ihre Romanreihe um Anne und deren verstorbenen Großvater fort: „Der Tod ist keine Grenze – Opas Liebe bleibt“ ist der dritte Band.
Marcel Hering

Ihr Opa ist schon vor Jahren verstorben – doch für Anne bleibt er ein Ratgeber. Während ihre Ehe ins Wanken gerät, sucht sie Halt bei ihm. Manuela Lewentz erzählt in ihrem neuen Roman von einer Verbindung, die den Tod überdauert.

Lesezeit 5 Minuten
„Lebe, Anne, lebe und liebe das Leben.“ Ein wohlgemeinter Rat ihres Großvaters, mit dem Anne aufwächst und der sie bis heute begleitet. Anne gehört nicht zu den Menschen, die ängstlich auf den Tod blicken. Denn von ihrem Opa hat sie gelernt: Es gibt ein Leben nach dem Tod.
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