Wechsel beim Landesverband RLP
Rainer Kaul verlässt DRK-Spitze nach 31 Jahren
Wechsel an der Spitze des DRK-Landesverbandes RLP (von links): Rafael Hoffmann löst Rainer Kaul als Präsident ab. Der erhielt di
Wechsel an der Spitze des DRK-Landesverbandes RLP (von links): Rafael Hoffmann löst Rainer Kaul als Präsident ab. Der erhielt die höchste DRK-Auszeichnung aus den Händen von Hermann Gröhe.
Alexander Sell/DRK Rheinland-Pfalz

Das DRK in Rheinland-Pfalz hat einen neuen Präsidenten: Rafael Hoffmann löst Rainer Kaul ab. Der frühere Neuwieder Landrat blickt auf 31 Jahre an der Spitze des Landesverbands zurück. Dafür wurde er nun geehrt.

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31 Jahre lang stand Rainer Kaul an der Spitze des DRK-Landesverbandes Rheinland-Pfalz, 21 Jahre davon als Präsident. Jetzt hat der frühere Neuwieder Landrat (SPD) das Amt abgegeben. Zu seinem Nachfolger wurde sein bisheriger Vizepräsident, der Dauner Augenarzt Rafael Hoffmann, gewählt.
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