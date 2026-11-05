Wechsel beim Landesverband RLP Rainer Kaul verlässt DRK-Spitze nach 31 Jahren 05.11.2026, 11:00 Uhr

i Wechsel an der Spitze des DRK-Landesverbandes RLP (von links): Rafael Hoffmann löst Rainer Kaul als Präsident ab. Der erhielt die höchste DRK-Auszeichnung aus den Händen von Hermann Gröhe. Alexander Sell/DRK Rheinland-Pfalz

Das DRK in Rheinland-Pfalz hat einen neuen Präsidenten: Rafael Hoffmann löst Rainer Kaul ab. Der frühere Neuwieder Landrat blickt auf 31 Jahre an der Spitze des Landesverbands zurück. Dafür wurde er nun geehrt.

31 Jahre lang stand Rainer Kaul an der Spitze des DRK-Landesverbandes Rheinland-Pfalz, 21 Jahre davon als Präsident. Jetzt hat der frühere Neuwieder Landrat (SPD) das Amt abgegeben. Zu seinem Nachfolger wurde sein bisheriger Vizepräsident, der Dauner Augenarzt Rafael Hoffmann, gewählt.







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