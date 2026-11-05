Das DRK in Rheinland-Pfalz hat einen neuen Präsidenten: Rafael Hoffmann löst Rainer Kaul ab. Der frühere Neuwieder Landrat blickt auf 31 Jahre an der Spitze des Landesverbands zurück. Dafür wurde er nun geehrt.
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31 Jahre lang stand Rainer Kaul an der Spitze des DRK-Landesverbandes Rheinland-Pfalz, 21 Jahre davon als Präsident. Jetzt hat der frühere Neuwieder Landrat (SPD) das Amt abgegeben. Zu seinem Nachfolger wurde sein bisheriger Vizepräsident, der Dauner Augenarzt Rafael Hoffmann, gewählt.