Der starke Regen lässt nach. Sommerliche Temperaturen sind jedoch zunächst nicht in Sicht.

Offenbach (dpa/lrs) – Deutlich kühler wird es in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Bei wechselnder Bewölkung und stellenweise schwachen Schauern gibt es heute Temperaturen zwischen 13 und 16 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Am Montag wird es nach der Vorhersage der Metrologen heiter bis wolkig. Am Nachmittag muss nur im Norden mit vereinzelten schwachen Schauern gerechnet werden. Die Temperaturen liegen bei 12 bis 16 Grad. Am Dienstag soll es überwiegend niederschlagsfrei bei Höchsttemperaturen bis zu 17 Grad bleiben.