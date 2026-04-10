Nach einem kühleren Freitag gibt es zum Start ins Wochenende zeitweise auch wieder Eisdielenwetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland.

Offenbach (dpa/lrs) – Nach einem eher wolkigen Freitag können die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland auf frühlingshafte Temperaturen zum Start ins Wochenende hoffen. Heute steigen die Temperaturen auf maximal 16 Grad und es bleibe trocken, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilte.

Heiter bis sonnig werde dann der Samstag bei Höchstwerten zwischen 19 und 23 Grad, in höheren Lagen 17 Grad. Am Nachmittag ziehe von Westen allerdings starke Bewölkung auf und es könne regnen. Abends sind den Meteorologen zufolge auch kurze Gewitter möglich.

Am Sonntag dominieren wieder Wolken, gebietsweise regnet es. Die Höchsttemperaturen steigen nicht über 15 Grad.